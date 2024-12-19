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Доллар почти на пике — что происходит с официальным курсом

19 декабря 2024 06:35
Елизавета Супивская - редактор
НБУ обновил официальный курс доллара – что происходит 19 декабря
Американские доллары. Фото: Unsplash
Елизавета Супивская - редактор

Национальный банк ежедневно рассчитывает официальный курс доллара по отношению к гривне. С тех пор как регулятор отказался от фиксированного курсообразования, показатели непрерывно двигаются вверх. В декабре доллар несколько раз обновил исторический максимум. Очевидно, что в краткосрочной перспективе это повторится.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

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Официальный курс гривны к доллару

Резкое удорожание началось в конце ноября, с тех пор американская валюта выросла в цене на 60 копеек. Эксперты прогнозируют пересечение психологической отметки ближе к концу 2024 года, однако динамика показывает, что рубеж 42 грн/долл. удастся преодолеть быстрее.

Уже в четверг, 19 декабря, официальный курс гривны к доллару находится на уровне 41,90 грн/долл., что больше предыдущего значения на 8 копеек. Такими темпами уже в 20-х числах декабря прогнозы финансовых аналитиков могут сбыться.

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Динамика официального курса гривны по отношению к доллару. Фото: скриншот/НБУ

Что происходит в обменниках

Наличный рынок несколько опережает темпы расчетов Национального банка. В обменниках украинцам уже продают валюту по 42 грн, причем психологическую отметку пересек как курс продаж, так и покупки. Динамика демонстрировала определенные проседания в первую неделю декабря, но удорожание денежной единицы быстро набрало темпы.

Гражданам рекомендуют совершить обменные операции до наступления 2025 года, пока есть возможность немного сэкономить. Уже в январе не стоит надеяться на значительное усиление гривни: НБУ сдерживает девальвацию, но в пределах погрешности. Купив доллары заранее, можно будет перепродать купюры через несколько месяцев, дабы заработать на разнице показателей.

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Колебания курса доллара на наличном рынке. Фото: скриншот/Минфин

Напомним, обменники Украины переписали наличный курс доллара. Показатели пересекли психологическую отметку и зафиксировались выше 42 грн/долл. Такая тенденция заставляет население быстрее покупать американскую валюту, пока доллар не подорожал еще более ощутимо.

Также мы писали, что эксперты прогнозируют курс доллара на уровне 42-42,5 грн/долл. в январе 2025 года. Тенденцию к удорожанию украинцы отслеживают в течение всего декабря. Не исключено, что с наступлением следующего года курс больше не опустится ниже 42 грн/долл.

НБУ курс валют курс доллара валюта обмен валют

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