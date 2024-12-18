Долар і євро перед трампліном – як українцям реагувати на курс

Американські долари в руках. Фото: Pexels

Українці спостерігали значні коливання на валютному ринку протягом першої половини грудня. Експерти прогнозують дорожчання долару та євро ближче до Нового року і перетин психологічної позначки. Постає питання, чи потрібно громадянам реагувати на динаміку, купуючи або продаючи іноземну валюту.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що було з курсом долара та євро у грудні 2024 року.

Читайте також:

Поведінка долара у грудні

Впродовж останнього місяця 2024 року вартість американської валюти демонструвала різкі спади і злети. Згідно з графіком офіційного курсу гривні до долара, який розраховує Національний банк, 4 грудня показник досяг пікового на той час значення — 41,69 грн/дол. А вже 9 грудня опустився до рівня 41,44 грн/дол.

Здешевлення тривало недовго: 17 грудня валюта знову побила рекорд вартості, зафіксувавшись на рівні 41,74 грн/дол. В обмінниках середній курс продажу вже перетнув психологічний рубіж. Аналітики прогнозують, що до кінця 2024 року НБУ також підніме офіційний показник.

Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

Динаміка євро у грудні

Європейська валюта протягом кількох тижнів демонструвала стабільність. Здешевлення почалося з листопада, а грудень став місяцем відносного "штилю" на ринку. 1 числа євро коштувало 43,86 грн (офіційний розрахунок НБУ), а 17-го курс опинився на рівні 43,80 грн. Обмінники та банки, реагуючи на низьку динаміку, також змінювали курси купівлі/продажу по-мінімуму.

На думку економічного експерта Данила Моніна, у січні євро подорожчає, відповідаючи на динаміку вартості долара. Різниця становитиме орієнтовно 5-6% вище курсу американської валюти. Таким чином, питання про доцільність обміну відпадає.

Динаміка готівкового курсу євро в Україні. Фото: скриншо/Мінфін

Якщо українці мають потребу зберігати заощадження в іноземних купюрах, то варто продати гривні якомога швидше. Бо чим ближче Новий рік, тим менша ймовірність купити долари і євро за вигідним курсом. Вже у січні доведеться віддати більше за грошову одиницю. Для економії краще здійснити заплановані обмінні операції до настання різдвяно-новорічних свят.

Нагадаємо, українці можуть отримати в банку чи обміннику долари з зірочкою. Цей спеціальний символ біля серійного номера означає заміну бракованої купюри. Інколи під час друку з’являються типографічні недоліки, тож банкноти доводиться замінювати.

Також ми писали, що Національний банк розглядав варіант прив’язати національну валюту до євро замість долара. Тоді розрахунок курсів відбуватиметься по-новому, хоча експерти запевняють, що вагомих змін на валютному ринку не передбачається.