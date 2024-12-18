Доллар и евро перед трамплином – как украинцам реагировать на курс

Американские доллары в руках. Фото: Pexels

Украинцы наблюдали значительные колебания на валютном рынке в первой половине декабря. Эксперты прогнозируют удорожание доллара и евро ближе к Новому году и пересечение психологической отметки. Возникает вопрос, нужно ли гражданам реагировать на динамику, покупая или продавая иностранную валюту.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что было с курсом доллара и евро в декабре 2024 года.

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Поведение доллара в декабре

В течение последнего месяца 2024 года стоимость американской валюты демонстрировала резкие спады и взлеты. Согласно графику официального курса гривны к доллару, который рассчитывает Национальный банк, 4 декабря показатель достиг пикового на то время значения — 41,69 грн/долл. А уже 9 декабря опустился до уровня 41,44 грн/долл.

Удешевление длилось недолго: 17 декабря валюта снова побила рекорд стоимости, зафиксировавшись на уровне 41,74 грн/долл. В обменниках средний курс продажи уже пересек психологический рубеж. Аналитики прогнозируют, что до конца 2024 года НБУ также поднимет официальный показатель.

Колебания официального курса гривны по отношению к доллару. Фото: скриншот/НБУ

Динамика евро в декабре

Европейская валюта несколько недель демонстрировала стабильность. Удешевление началось с ноября, а декабрь стал месяцем относительного "штиля" на рынке. 1 числа евро стоило 43,86 грн (официальный расчет НБУ), а 17-го курс оказался на уровне 43,80 грн. Обменники и банки, реагируя на низкую динамику, также меняли курсы купли/продажи по-минимуму.

По мнению экономического эксперта Данилы Монина, в январе евро подорожает, отвечая на динамику стоимости доллара. Разница будет составлять ориентировочно 5-6% выше курса американской валюты. Таким образом, вопрос о целесообразности обмена отпадает.

Динамика наличного курса евро в Украине. Фото: скриншо/Минфин

Если украинцы нуждаются в сохранении сбережений в иностранных купюрах, то стоит продать гривни как можно скорее. Ибо чем ближе Новый год, тем меньше вероятность купить доллары и евро по выгодному курсу. Уже в январе придется отдать больше денежных единиц. Для экономии лучше осуществить запланированные обменные операции до наступления рождественско-новогодних праздников.

Напомним, украинцы могут получить в банке или обменнике доллары со звездочкой. Этот специальный символ возле серийного номера означает замену бракованной купюры. Иногда при печати появляются типографские недостатки, так что банкноты приходится заменять.

Также мы писали, что Национальный банк рассматривал вариант привязки национальной валюты к евро вместо доллара. Тогда расчет курсов будет происходить по-новому, хотя эксперты уверяют, что значительных изменений на валютном рынке не предполагается.