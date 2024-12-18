Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Поведение доллара и евро в декабре — как реагировать украинцам arrow

Поведение доллара и евро в декабре — как реагировать украинцам

18 декабря 2024 06:12
Елизавета Супивская - редактор
Доллар и евро перед трамплином – как украинцам реагировать на курс
Американские доллары в руках. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Украинцы наблюдали значительные колебания на валютном рынке в первой половине декабря. Эксперты прогнозируют удорожание доллара и евро ближе к Новому году и пересечение психологической отметки. Возникает вопрос, нужно ли гражданам реагировать на динамику, покупая или продавая иностранную валюту.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что было с курсом доллара и евро в декабре 2024 года.

Читайте также:

Поведение доллара в декабре

В течение последнего месяца 2024 года стоимость американской валюты демонстрировала резкие спады и взлеты. Согласно графику официального курса гривны к доллару, который рассчитывает Национальный банк, 4 декабря показатель достиг пикового на то время значения — 41,69 грн/долл. А уже 9 декабря опустился до уровня 41,44 грн/долл.

Удешевление длилось недолго: 17 декабря валюта снова побила рекорд стоимости, зафиксировавшись на уровне 41,74 грн/долл. В обменниках средний курс продажи уже пересек психологический рубеж. Аналитики прогнозируют, что до конца 2024 года НБУ также поднимет официальный показатель.

Поведение доллара и евро в декабре — как реагировать украинцам - фото 1
Колебания официального курса гривны по отношению к доллару. Фото: скриншот/НБУ

Динамика евро в декабре

Европейская валюта несколько недель демонстрировала стабильность. Удешевление началось с ноября, а декабрь стал месяцем относительного "штиля" на рынке. 1 числа евро стоило 43,86 грн (официальный расчет НБУ), а 17-го курс оказался на уровне 43,80 грн. Обменники и банки, реагируя на низкую динамику, также меняли курсы купли/продажи по-минимуму.

По мнению экономического эксперта Данилы Монина, в январе евро подорожает, отвечая на динамику стоимости доллара. Разница будет составлять ориентировочно 5-6% выше курса американской валюты. Таким образом, вопрос о целесообразности обмена отпадает.

Поведение доллара и евро в декабре — как реагировать украинцам - фото 2
Динамика наличного курса евро в Украине. Фото: скриншо/Минфин

Если украинцы нуждаются в сохранении сбережений в иностранных купюрах, то стоит продать гривни как можно скорее. Ибо чем ближе Новый год, тем меньше вероятность купить доллары и евро по выгодному курсу. Уже в январе придется отдать больше денежных единиц. Для экономии лучше осуществить запланированные обменные операции до наступления рождественско-новогодних праздников.

Напомним, украинцы могут получить в банке или обменнике доллары со звездочкой. Этот специальный символ возле серийного номера означает замену бракованной купюры. Иногда при печати появляются типографские недостатки, так что банкноты приходится заменять.

Также мы писали, что Национальный банк рассматривал вариант привязки национальной валюты к евро вместо доллара. Тогда расчет курсов будет происходить по-новому, хотя эксперты уверяют, что значительных изменений на валютном рынке не предполагается.

курс валют курс доллара курс евро деньги обмен валют

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:40 Цены на медь снова растут – цены на цветные металлы в декабре

06:30 "Резерв+" в 2025 году — что изменится в воинском учете

06:30 Цены на пшеницу снова обновились — выгодно ли продавать сейчас

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

06:22 Через сколько ТЦК объявит в розыск уклониста — уже есть ответ

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:12 Поведение доллара и евро в декабре — как реагировать украинцам

06:09 Самовольно оставили часть — как вернуться на службу без суда

06:01 Выплаты за боевые задания — как их начисляют

06:01 "Зимова єПідтримка" в Ощадбанке — какие могут быть проблемы

05:37 Лечение военных — когда они могут получить дополнительные деньги

06:40 Цены на медь снова растут – цены на цветные металлы в декабре

06:30 "Резерв+" в 2025 году — что изменится в воинском учете

06:30 Цены на пшеницу снова обновились — выгодно ли продавать сейчас

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

06:22 Через сколько ТЦК объявит в розыск уклониста — уже есть ответ

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:12 Поведение доллара и евро в декабре — как реагировать украинцам

06:09 Самовольно оставили часть — как вернуться на службу без суда

06:01 Выплаты за боевые задания — как их начисляют

06:01 "Зимова єПідтримка" в Ощадбанке — какие могут быть проблемы

05:37 Лечение военных — когда они могут получить дополнительные деньги

06:40 Цены на медь снова растут – цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

06:41 Украинцы массово жалуются на махинации в системе Helsi

06:40 Цены на чермет изменились — сколько стоит 1 кг лома в Украине

Эксклюзив

06:37 Цены на елки в Одессе — насколько подорожал символ Нового года

06:15 Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

16 декабря 2024

06:40 Золото стремительно дорожает — цены на драгметаллы в декабре

15 декабря 2024

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

06:40 В декабре дорожают цветные металлы — цены за 1 кг латуни

Text

23:04 Нардеп назвала проблему, которая влияет на громады Киевщины

Text

21:02 Заоблачная сумма — депутат об экспертизе аварии в метро в Киеве

Text

19:00 Главные коррупционные скандалы 2024 года — Київський час

Text

17:50 Сырский сделал важное заявление по поводу войны — эфир Вечер.LIVE

Text

17:10 КГВА сделала заявление о комендантском часе в Киеве на праздники

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

Text

15:24 Нардеп объяснил, что даст Украине перемирие с РФ

Text

13:49 Железняк раскрыл, какую зарплату во время войны получают нардепы

Text

13:15 Шольц сделал заявление о войне в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:26 Нардеп назвал причины, мешающие военным вернуться с СОЧ

Text

11:23 Нардеп объяснил проблему избиения военных командирами

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине