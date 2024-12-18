Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Обмінники переписали курс долара — на що звернути увагу українцям arrow

Обмінники переписали курс долара — на що звернути увагу українцям

18 грудня 2024 15:05
Єлизавета Супівська - редактор
Курс долара оновив показники – чи треба міняти валюту 18 грудня
Інформаційне табло. Фото: Новини.LIVE
Єлизавета Супівська - редактор

Останнім часом курс долара поводить себе непередбачувано. Національний банк продовжує планомірно піднімати показник із наближенням Нового року, а готівковий ринок реагує на динаміку по-своєму. Обмінні пункти за поточний тиждень різко переписали курс американської валюти.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з доларом в обмінниках і що робити українцям.

Читайте також:

Курс долара в обмінниках

З п’ятниці, 13 грудня, почалося різке дорожчання валюти. Середня медіана купівлі становила 41,78 грн/дол., а продажу — 41,84 грн/дол. Відтоді показникам вдалося перетнути психологічну позначку, що прогнозували економічні експерти на останній місяць 2024 року. Станом на 18 грудня в обмінниках по Україні встановили такі середні курси долара:

  • купівля — 42 грн/дол.;
  • продаж — 42,03 грн/дол.
Обмінники переписали курс долара — на що звернути увагу українцям - фото 1
Динаміка курсу долара на готівковому ринку. Фото: скриншот

Офіційний курс гривні до долара, який щодня розраховує Національний банк, також прямує до психологічного рубежу. Показник уже обновив історичний максимум і досяг рівня 41,82 грн/дол. Аналітики впевнені, що ближче до Нового року регулятор підніме значення до 42 грн.

Постає питання, як на динаміку валютного ринку реагувати українцям. З одного боку, масове збільшення попиту може негативно вплинути на баланс, отже не варто стрімголов бігти в обмінники для закупівлі американських купюр.

З іншого боку, якщо існує потреба зберегти заощадження від девальвації гривні, краще здійснити обмінні операції заздалегідь, поки долар не подорожчав ще більше. Бо експерти впевнені: з настанням січня сприятливої ситуації для вигіднішого обміну валюти не буде. Грудень ще дозволяє трохи зекономити, а на початку 2025 року прогнозують курс 42-42,50 грн/дол.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, фінансові аналітики погіршили власні прогнози щодо курсу долара на наступні 12 місяців. У жовтні професійні прогнозисти зупинилися на рівні 44,08 грн/дол., а в грудні змінили показник на 44,83 грн/дол. Це свідчить про негативні очікування аналітиків у 2025 році.

Також ми писали, що українці можуть отримати долари з зірочкою біля серійного номера. Цей спеціальний символ не робить купюру дорожчою, бо означає лише заміну пошкодженої при друці банкноти. Але деякі колекціонери готові купити таку валюту за непогані гроші.

курс валют курс долара валюта обмінники обмін валют

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:26 Орбан різко відповів на слова Зеленського про різдвяне перемир’я

Text

18:26 Гаряча лінія Міноборони не діє — Фріз про скандал у 211 ПМБр

18:23 Без опадів, але з "сюрпризом" — яка погода на Київщині завтра

18:10 Чи буде субсидія, якщо отримати Нацкешбек та Зимову єПідтримку

18:06 В Європі говорять про відправку військ в Україну, — ЗМІ

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС - 80x80

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

18:02 Попереджають про небезпеку — якою буде погода у Харкові завтра

17:58 Поліцейським в Україні надають чимало пільг — перелік

17:57 Нові умови — як українці можуть оформити пенсійне посвідчення

17:51 Зеленський вперше розповів, що робитиме після закінчення війни

Text

17:50 Заява Зеленського та скандал з Бойком — ефір Вечір.LIVE

18:26 Орбан різко відповів на слова Зеленського про різдвяне перемир’я

18:23 Без опадів, але з "сюрпризом" — яка погода на Київщині завтра

18:10 Чи буде субсидія, якщо отримати Нацкешбек та Зимову єПідтримку

18:06 В Європі говорять про відправку військ в Україну, — ЗМІ

18:02 Попереджають про небезпеку — якою буде погода у Харкові завтра

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС - 80x80

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

17:58 Поліцейським в Україні надають чимало пільг — перелік

17:57 Нові умови — як українці можуть оформити пенсійне посвідчення

17:51 Зеленський вперше розповів, що робитиме після закінчення війни

17:48 Страти полонених — Лубінець назвав кількість випадків з 2022 року

17:47 Пільги на комуналку — як одеситам оформити допомогу з бюджету

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

06:40 Ціни на чормет змінилися — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Ексклюзив

06:37 Ціни на ялинки в Одесі — наскільки подорожчав символ Нового року

06:15 Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

16 грудня 2024

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

15 грудня 2024

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

Text

18:26 Гаряча лінія Міноборони не діє — Фріз про скандал у 211 ПМБр

Text

17:50 Заява Зеленського та скандал з Бойком — ефір Вечір.LIVE

Text

16:16 Скандал в 211-й бригаді та корупція МСЕК — інтерв'ю з Подоляком

Text

15:50 Фріз пояснила, чи справді зберігатимуть дані військових 75 років

Text

13:05 Ясько відповіла, що буде з українцями на ТОТ після війни

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС - 80x80

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

Text

13:00 Термінова заява Зеленського про переговори — ефір День.LIVE

Text

12:10 У 3 ОШБр відреагували на штрафи волонтерам за передачу авто

Text

11:34 Горбенко відповів, для чого Україні множинне громадянство

Text

11:12 Нардеп пояснив, як може відбутися онлайн-голосування на виборах

Text

08:00 Зустріч Зеленського з Туском у Львові — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні