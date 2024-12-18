Курс долара оновив показники – чи треба міняти валюту 18 грудня

Інформаційне табло. Фото: Новини.LIVE

Останнім часом курс долара поводить себе непередбачувано. Національний банк продовжує планомірно піднімати показник із наближенням Нового року, а готівковий ринок реагує на динаміку по-своєму. Обмінні пункти за поточний тиждень різко переписали курс американської валюти.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з доларом в обмінниках і що робити українцям.

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Курс долара в обмінниках

З п’ятниці, 13 грудня, почалося різке дорожчання валюти. Середня медіана купівлі становила 41,78 грн/дол., а продажу — 41,84 грн/дол. Відтоді показникам вдалося перетнути психологічну позначку, що прогнозували економічні експерти на останній місяць 2024 року. Станом на 18 грудня в обмінниках по Україні встановили такі середні курси долара:

купівля — 42 грн/дол.;

продаж — 42,03 грн/дол.

Динаміка курсу долара на готівковому ринку. Фото: скриншот

Офіційний курс гривні до долара, який щодня розраховує Національний банк, також прямує до психологічного рубежу. Показник уже обновив історичний максимум і досяг рівня 41,82 грн/дол. Аналітики впевнені, що ближче до Нового року регулятор підніме значення до 42 грн.

Постає питання, як на динаміку валютного ринку реагувати українцям. З одного боку, масове збільшення попиту може негативно вплинути на баланс, отже не варто стрімголов бігти в обмінники для закупівлі американських купюр.

З іншого боку, якщо існує потреба зберегти заощадження від девальвації гривні, краще здійснити обмінні операції заздалегідь, поки долар не подорожчав ще більше. Бо експерти впевнені: з настанням січня сприятливої ситуації для вигіднішого обміну валюти не буде. Грудень ще дозволяє трохи зекономити, а на початку 2025 року прогнозують курс 42-42,50 грн/дол.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, фінансові аналітики погіршили власні прогнози щодо курсу долара на наступні 12 місяців. У жовтні професійні прогнозисти зупинилися на рівні 44,08 грн/дол., а в грудні змінили показник на 44,83 грн/дол. Це свідчить про негативні очікування аналітиків у 2025 році.

Також ми писали, що українці можуть отримати долари з зірочкою біля серійного номера. Цей спеціальний символ не робить купюру дорожчою, бо означає лише заміну пошкодженої при друці банкноти. Але деякі колекціонери готові купити таку валюту за непогані гроші.