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Обменники переписали курс доллара — на что обратить внимание

18 декабря 2024 15:05
Елизавета Супивская - редактор
Курс доллара обновил показатели – нужно ли менять валюту 18 декабря
Информационное табло. Фото: Новини.LIVE
Елизавета Супивская - редактор

В последнее время курс доллара ведет себя непредсказуемо. Национальный банк продолжает планомерно поднимать показатель с приближением Нового года, а наличный рынок реагирует на динамику по-своему. Обменные пункты за текущую неделю резко переписали курс американской валюты.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с долларом в обменниках и что делать украинцам.

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Курс доллара в обменниках

С пятницы, 13 декабря, началось резкое удорожание валюты. Средняя медиана покупки составила 41,78 грн/долл., а продажи — 41,84 грн/долл. С тех пор показателям удалось пересечь психологическую отметку, что прогнозировали экономические эксперты на последний месяц 2024 года. По состоянию на 18 декабря в обменниках по Украине установили такие средние курсы доллара:

  • покупка — 42 грн/долл.;
  • продажа — 42,03 грн/долл.
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Динамика курса доллара на наличном рынке. Фото: скриншот

Официальный курс гривни к доллару, ежедневно рассчитываемый Национальным банком, также направляется к психологическому рубежу. Показатель уже обновил исторический максимум и достиг уровня 41,82 грн/долл. Аналитики уверены, что ближе к Новому году регулятор поднимет значение до 42 грн.

Возникает вопрос, как на динамику валютного рынка реагировать украинцам. С одной стороны, массовое увеличение спроса может негативно повлиять на баланс, следовательно, не стоит сломя голову бежать в обменники для закупки американских купюр.

С другой стороны, если есть необходимость сохранить сбережения от девальвации гривны, лучше совершить обменные операции заранее, пока доллар не подорожал еще больше. Потому что эксперты уверены: с наступлением января благоприятной ситуации для более выгодного обмена валюты не будет. Декабрь еще позволяет немного сэкономить, а в начале 2025 года прогнозируют курс 42-42,50 грн/долл.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, финансовые аналитики ухудшили собственные прогнозы по курсу доллара на следующие 12 месяцев. В октябре профессиональные прогнозисты остановились на уровне 44,08 грн/долл., а в декабре изменили показатель на 44,83 грн/долл. Это свидетельствует о негативных ожиданиях аналитиков в 2025 году.

Также мы писали, что украинцы могут получить доллары со звездочкой возле серийного номера. Этот специальный символ не делает купюру более дорогой, так как означает лишь замену поврежденной при печати банкноты. Но некоторые коллекционеры готовы купить такую валюту за хорошие деньги.

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