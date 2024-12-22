Курс доллара в канун праздников – что будет с валютой в ближайшее время

Американские доллары в руках. Фото: Pexels

Национальный банк в течение 16-22 декабря играл на нервах украинцев, потому что курс американской валюты почти установил очередной рекорд. На наличном рынке поведение доллара удивило, ведь состоялось пересечение психологической отметки: обменники продают и покупают иностранные купюры свыше 42 грн/долл. Возникает вопрос, что будет с валютным рынком на следующей неделе и какой официальный курс гривны к доллару рассчитает НБУ.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

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Что будет с курсом доллара

Период с 23 по 29 декабря — последняя полноценная неделя 2024 года. Как и предполагали эксперты, с приближением рождественско-новогодних праздников курс американской валюты начал ускоряться. Но на следующей неделе не предвидятся никакие угрозы для валютного рынка, поэтому можно уверенно сказать, что резких колебаний курсовых показателей не будет.

По мнению Алексея Плотникова, у доллара есть все шансы подорожать до 42 грн в ближайшее время. Украинцы должны принять тот факт, что национальная валюта не будет дешеветь. Финансовые аналитики даже ухудшили прогноз на следующие 12 месяцев, а банкиры уверены, что 2025 год принесет новые вызовы валютному рынку.

"Следующая остановка, возможно, будет на уровне около 42 грн/долл. Валюта продолжает дорожать, гривна будет дешеветь. Сказать уверенно, что показатели поднимутся до 42 грн уже на следующей неделе, я не могу. Такая вероятность есть, но это зависит от действий Национального банка", — отметил Алексей Плотников.

Как видно из расчета официального курса гривны по отношению к доллару, на 23 декабря регулятор установил показатель 41,87 грн/долл., что меньше предыдущего значения на 5 копеек. Небольшое удешевление впервые за недельный период удорожания доллара является сигналом от НБУ, что коридор изменений будет варьироваться в пределах 41,60-41,90 грн/долл.

Динамика официального курса гривны по отношению к доллару. Фото: скриншот/НБУ

Собственно, такую динамику ожидают финансовые эксперты. На наличном рынке ситуация иная: обменники уже начали продавать и покупать американскую валюту за 42 грн и дороже. В зависимости от решения Нацбанка в течение 23-29 декабря там будет существовать курсовой коридор 41,70-42,20 грн/долл.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, эксперты прогнозируют пересечение психологической отметки для курса доллара в январе. Предполагается, что стоимость валюты превысит 42 грн/долл. Так что украинцам желательно совершить обменные операции заранее, пока курс не вырос, дабы сохранить выгоду.

Также мы писали, что украинцы интересуются динамикой официального курса гривны по отношению к доллару. Его регулярно рассчитывает Национальный банк, а наличный рынок отталкивается от актуального показателя, устанавливая собственные курсы купли-продажи валюты.