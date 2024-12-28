Доллар и евро в 2025 году – что будет с курсом и менять ли гривны

Доллары и евро в кошельке. Фото: Pixabay

Валютный рынок в Украине реагирует на внешние и внутренние факторы, которые, в свою очередь, влияют на курсовые показатели. Решение Национального банка и геополитическая ситуация — главная движущая сила для колебаний показателей. В 2024 году доллар и евро демонстрировали восходящую динамику, а грядущий год может готовить сюрпризы для украинцев.

Что будет с курсами валют в 2025 году, рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE доктор экономических наук Алексей Плотников.

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Чего ждать от курса доллара

В начале 2024 года американская валюта стоила почти 38 грн, а за 12 месяцев подорожала на 4 грн. Выходит, в годовом разрезе курс доллара вырос более чем на 10%. Аналитики уверены, что в 2025 году динамика будет похожей — нисходящей тенденции ожидать не стоит. Причем пересечение психологической отметки 42 грн состоится в ближайшее время.

"Есть прогнозы международных институций, есть прогнозы Национального банка, что доллар выйдет, скорее всего, за показатель 42 грн, а национальная валюта будет девальвировать, то есть обесцениваться. Сейчас трудно говорить, сколько будет стоить доллар к концу 2025 года, но точно больше 42 грн", — отметил Алексей Плотников.

Если у населения есть необходимость сохранить сбережения, лучше заранее перевести гривни в доллары, пока не произошло удорожание. Так удастся избежать обесценивания денежной единицы, а в будущем — немного заработать на разнице показателей.

Динамика курсовых колебаний доллара в Украине за 2024 год. Фото: скриншот/НБУ

Что будет с курсом евро

Ситуация с европейской валютой немного отличается, потому что важно учитывать отношение евро к доллару. Предполагается, что после инаугурации Дональда Трампа, известного сторонника политики протекционизма, американская валюта станет крепнуть на мировом рынке. Необходимо обращать внимание на его действия и решения по Еврозоне, а также на возможность введения ограничений.

"Если будут определенные ограничения со стороны Соединенных Штатов Америки к Европе, то, скорее всего, укрепляться евро не будет. Валюта упадет в цене по отношению к доллару. В Украине все сделки рассчитывают через американскую валюту, поэтому кардинальных изменений ожидать не стоит. Разве что НБУ решит привязать гривну к евро вместо доллара. Но это маловероятно", — констатировал эксперт.

В годовом разрезе курс евро в Украине изменился на 3,57%. Учитывая пиковое значение (более 46 грн/евро в сентябре), максимальное увеличение достигло 10%. Уже 4 месяца валюта дешевеет, что перекликается с прогнозами аналитиков.

Динамика курсовых колебаний евро в Украине за 2024 год. Фото: скриншот/НБУ

Напомним, ближе к Рождеству и Новому году курс доллара традиционно растет. Украинцам рекомендуют заблаговременно совершить обменные операции с валютой, дабы сэкономить. Поскольку в 2025 году, начиная с января, американская валюта может резко подорожать.

Также мы писали, что для украинцев главной валютой остается доллар. Дизайн купюр меняли несколько раз, но внешний вид не влияет на использование денег и обмен на гривны. В то же время, некоторые доллары могут не принять в пунктах обмена.