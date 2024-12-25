Курс долара в Україні 25 грудня – скільки коштує валюта на Різдво

Валютний обмінник. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Валютний ринок в Україні залишається відносно стабільним, а коливання показників відбуваються в діапазоні кількох копійок. Національний банк розрахував офіційний курс гривні до долара на 25 грудня, коли українці відмічають Різдво. Значення перебуває на небезпечно близькому рівні до психологічної позначки. На готівковому ринку динаміка більш відчутна.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з курсом долара в Україні на Різдво.

Читайте також:

Офіційний курс від НБУ

24 грудня показник зафіксувався на рівні 41,99 грн/дол. Враховуючи динаміку до зростання, українці передбачали, що наступного дня, тобто на Різдво, офіційний курс гривні до долара перетне психологічну позначку та опиниться вище 42 грн/дол. Проте цього не сталося, адже регулятор знизив показник буквально на 1 копійку.

Тож у середу, 25 грудня, курс американської валюти становить 41,98 грн/дол. Експерти запевняли, що в останній повний тиждень перед Новим роком, тобто з 23 до 29 грудня, ситуація на валютному ринку відчутно не зміниться, а динаміка показників перебуватиме в діапазоні 41,60-41,90 грн/дол.

Динаміка коливань офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

Що відбувається в обмінниках

Готівковий ринок давно вийшов за межі психологічної позначки. Вже 18 грудня обмінники почали продавати і купувати долари за 42 грн і дорожче. Пік прийшовся на 22 грудня, коли вартість іноземних банкнот становила 42,34 грн/дол. Потім почався спад, і на Різдво долар коштує (в середньому по Україні):

купівля — 42,17 грн/дол.;

продаж — 42,25 грн/дол.

Динаміка курсу долара на готівковому ринку. Фото: скриншот/Мінфін

Українцям рекомендують не затягувати з обмінними операціями до січня, якщо існує потреба купити американську валюту. Бо в прийдешньому році долар дешевшати не буде: навіть фінансові аналітики погіршили власний прогноз щодо курс протягом наступних 12 місяців. Аби трохи зекономити, бажано придбати іноземні купюри до Нового року.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, експерти запевняли, що в січні 2025 року долар коштуватиме понад 42 грн. Цьому сприятиме інавгурація Дональда Трампа і традиційне посилення попиту на валюту серед населення/бізнесу. Тож варто завчасно купити долари, поки курс не піднявся ще вище.

Також ми писали, що грудень був неспокійним місяцем для валютного ринку. Долар спіймав висхідний тренд і щодня дорожчав, аж поки не досяг пікових значень ближче до різдвяно-новорічних свят. Цей період завжди характеризувався підвищеним попитом і різкими коливаннями курсів.