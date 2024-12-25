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В Украине переписали курс на Рождество — что случилось с долларом

25 декабря 2024 13:09
Елизавета Супивская - редактор
Курс доллара в Украине 25 декабря – сколько стоит валюта на Рождество
Валютный обменник. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Елизавета Супивская - редактор

Валютный рынок в Украине остается относительно стабильным, а колебания показателей происходят в диапазоне нескольких копеек. Национальный банк рассчитал официальный курс гривны по отношению к доллару на 25 декабря, когда украинцы отмечают Рождество. Значение находится на опасно близком уровне к психологической отметке. На наличном рынке динамика более ощутима.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с курсом доллара в Украине на Рождество.

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24 декабря показатель зафиксировался на уровне 41,99 грн/долл. Учитывая динамику роста, украинцы предполагали, что на следующий день, то есть на Рождество, официальный курс гривны к доллару пересечет психологическую отметку и окажется выше 42 грн/долл. Однако этого не произошло, ведь регулятор снизил показатель буквально на 1 копейку.

В среду, 25 декабря, курс американской валюты составляет 41,98 грн/долл. Эксперты уверяли, что в последнюю полную неделю перед Новым годом, то есть с 23 по 29 декабря, ситуация на валютном рынке ощутимо не изменится, а динамика показателей будет находиться в диапазоне 41,60-41,90 грн/долл.

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Динамика колебаний официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

Что происходит в обменниках

Наличный рынок давно вышел за пределы психологической отметки. Уже 18 декабря обменники начали продавать и покупать доллары за 42 грн и дороже. Пик пришелся на 22 декабря, когда стоимость иностранных банкнот составила 42,34 грн/долл. Затем начался спад, и на Рождество доллар стоит (в среднем по Украине):

  • покупка — 42,17 грн/долл.;
  • продажа — 42,25 грн/долл.
В Украине переписали курс на Рождество — что случилось с долларом - фото 2
Динамика курса доллара на наличном рынке. Фото: скриншот/Минфин

Украинцам рекомендуют не затягивать с обменными операциями до января, если есть необходимость купить американскую валюту. Потому что в будущем году доллар дешеветь не будет: даже финансовые аналитики ухудшили собственный прогноз относительно курса в течение следующих 12 месяцев. Чтобы немного сэкономить, желательно приобрести иностранные купюры до Нового года.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, эксперты уверяли, что в январе 2025 года доллар будет стоить более 42 грн. Этому поспособствует инаугурация Дональда Трампа и усиление спроса на валюту среди населения/бизнеса. Следовательно, стоит заранее купить доллары, пока курс не поднялся еще выше.

Также мы писали, что декабрь был неспокойным месяцем для валютного рынка. Доллар поймал восходящий тренд и ежедневно дорожал, пока не достиг пиковых значений ближе к рождественско-новогодним праздникам. Этот период всегда характеризовался повышенным спросом и резкими колебаниями курсов.

НБУ курс валют курс доллара обменники обмен валют

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