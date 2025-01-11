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Что украинцам делать с долларами и вырастет ли курс в январе 2025

11 января 2025 17:02
Елизавета Супивская - редактор
Курс доллара в январе 2025 – что происходит с валютой
Доллары в руках и калькулятор. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

С начала января 2025 года американский доллар подорожал на 0,6%. Аналитики прогнозируют, что в течение следующих 12 месяцев валюта вырастет в цене ориентировочно на 9,2%. В первый месяц года ожидают резкого скачка стоимости ввиду инаугурации Дональда Трампа.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

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По состоянию на 11 января официальный курс гривни к доллару, который рассчитывает Национальный банк, достиг уровня 42,28 грн/долл. Как прогнозировали аналитики, в начале 2025 года американская валюта пересекла психологическую отметку и продолжает уверенно двигаться вверх. Украинцев волнует вопрос, до какого уровня способен подняться курс в ближайшее время и стоит ли переживать за обесценивание гривны.

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Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

Как рассказывал в комментарии редакции Новини.LIVE экономический эксперт Даниил Монин, в январе курс доллара будет колебаться в диапазоне 42-42,50 грн/долл, а евро будет находиться на уровне 44-45 грн (плюс 5-6% к стоимости доллара). На цену повлияют различные факторы, но самые главные — это политика НБУ и ход внешнего западного финансирования Украины.

"Если нам предоставят деньги по программе ERA, которая предусматривает предоставление грантов за счет прибыли замороженных российских активов, то курс гривны будет оставаться стабильным. Плюс лично я не жду сдвигов в связи с инаугурацией Трампа, ведь инфляция в 1 квартале будет выше 10%, поэтому НБУ сдержит ее путем отсутствия девальвации", — констатировал Даниил Монин.

В то же время, иностранные аналитики считают президентство Дональда Трампа катализатором для укрепления доллара. Крупные инвестиционные компании Goldman Sachs, Morgan Stanley и UBS не предвидят возможности девальвации американской валюты, учитывая планы Трампа по установлению высоких импортных тарифов.

Украинцы, которые интересуются курсовой динамикой и ситуацией на валютном рынке, видят тенденцию доллара к удорожанию в течение первой половины января. Не исключено, что рост продолжится в ближайшее время, поэтому желательно не откладывать обменные операции, если существует потребность.

И напротив, лучше не спешить с продажей долларов, поскольку в течение 2025 года валюта стопроцентно вырастет в цене. Благодаря колебаниям курса участникам обменного рынка удастся заработать в долгосрочной перспективе.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, обменники и банки могут не принять определенную валюту. Речь идет о поврежденных купюрах и фальшивых деньгах. Сильно изношенную наличность финансовые учреждения могут забрать на инкассо (услуга замены в иностранном банке), но клиенту придется заплатить комиссию.

Также мы писали, что доллар может резко взлететь в цене из-за инаугурации Дональда Трампа. Эксперты прогнозируют укрепление американской валюты в январе 2025 года, поэтому украинцам стоит готовиться к потенциальной девальвации гривны.

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17:02 Что украинцам делать с долларами и вырастет ли курс в январе 2025

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