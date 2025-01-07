Обмін валюти – які долари заборонено приймати в Україні

Пункт обміну валют у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Українці можуть стикнутися з проблемами під час обміну іноземної валюти, зокрема доларів. Деякі фінансові установи не погоджуються приймати банкноти давніх років випуску чи з ознаками значного зношення. Але правила здійснення валютно-обмінних операцій чітко врегульовані Національним банком, а всі уповноважені установи повинні дотримуватися норм.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які купюри доларів заборонено приймати в Україні.

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Які долари не приймуть обмінники і банки

Згідно з поясненням регулятора на сторінці у соціальній мережі Facebook, українці не можуть здійснити обмін двох видів купюр іноземної валюти:

фальшивої;

з ознаками значного зношення чи пошкодження.

"Підроблені банкноти повинні вилучатися у клієнта та передаватися до НБУ на дослідження. Якщо підроблення підтверджується, такі банкноти передаються правоохоронцям для розслідування", — констатували в НБУ.

Що стосується ознак зношення/пошкодження, то фінустанови не приймають такі купюри:

порвані/різані;

обпалені/трухлі/гнилі (внаслідок взаємодії з рідиною, хімікатами, вологою тощо);

з пошкодженням дизайну/елементів захисту чи друкарськими недоліками (немає цифрових і текстових позначень номіналу, портрета, захисної стрічки та ін.);

зі змінами первісного кольору паперу або зображень;

із загальними забрудненнями чи такими, що займають половину банкноти (зокрема видимі в ультрафіолетових променях).

Готівку не обміняють, але можуть забрати на інкасо. Це операція заміни валюти шляхом пересилання за кордон іноземному банку-кореспонденту. Але варто пам’ятати, що послуга платна, причому вартість має тенденцію до підвищення внаслідок ускладнення логістичних шляхів через повномасштабну війну в Україні.

Які долари приймають на обмін

Регулятор заборонив банкам і обмінним пунктам відмовляти клієнтам у прийнятті готівки без ознак зношення чи за фактором року випуску. Тобто неважливо, який номінал та рік емісії іноземної валюти — вона залишається законним платіжним засобом на території України (стосується доларів, випущених Федеральною резервною системою США з 1914 року).

"Національний банк не ухвалював жодних нормативно-правових актів, що передбачають заборону здійснення валютно-обмінних операцій з іноземною валютою, зокрема обмін доларів США серії 1996 року та тих, що були випущені в обіг раніше", — уточнили в НБУ.

У разі відмови прийняти готівку на обмін українцям рекомендують звернутися зі скаргою в Нацбанк, повідомивши про порушення. Це активізує проведення належної перевірки установи і застосування заходів впливу, зокрема штрафних санкцій.

Нагадаємо, інколи українцям трапляються долари з зірочкою біля серійного номера. Цей спеціальний символ позначає заміну пошкодженої внаслідок друку купюри. Колекціонери готові купити валюту з зірочкою за непогані гроші з наміром вигідного перепродажу в майбутньому.

Також ми писали, що українців можуть оштрафувати за зберігання доларів і євро. Йдеться про ситуації, коли громадяни перетинають кордон із готівковою валютою без декларування коштів. Потрібно звітувати про суму, яка перевищує 10 000 євро в еквіваленті.