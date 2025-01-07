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В черном списке — какие доллары не принимают банки и обменники

7 января 2025 13:51
Елизавета Супивская - редактор
Обмен валюты – какие доллары запрещено принимать в Украине
Пункт обмена валют в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Елизавета Супивская - редактор

Украинцы могут столкнуться с проблемами при обмене иностранной валюты, в частности долларов. Некоторые финансовые учреждения не соглашаются принимать банкноты давних лет выпуска или с признаками значительного износа. Но правила осуществления валютно-обменных операций четко урегулированы Национальным банком, а все уполномоченные учреждения должны придерживаться норм.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие купюры долларов запрещено принимать в Украине.

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Какие доллары не примут обменники и банки

Согласно пояснению регулятора на странице в социальной сети Facebook, украинцы не могут осуществить обмен двух видов купюр иностранной валюты:

  • фальшивой;
  • с признаками значительного износа или повреждения.

"Поддельные банкноты должны изыматься у клиента и передаваться в НБУ на исследование. Если подделка подтверждается, такие банкноты передаются правоохранителям для расследования", — констатировали в НБУ.

Что касается признаков износа/повреждения, то финучреждения не принимают такие купюры:

  • порванные/порезанные;
  • обожженные/трухлые/гнилые (вследствие взаимодействия с жидкостью, химикатами, влагой и т.д.);
  • с повреждением дизайна/элементов защиты или типографскими недостатками (нет цифровых и текстовых обозначений номинала, портрета, защитной ленты и др.);
  • с изменениями первоначального цвета бумаги или изображений;
  • с общими загрязнениями или такими, которые занимают половину банкноты (в частности видимые в ультрафиолетовых лучах).

Наличные не обменяют, но могут забрать на инкассо. Это операция замены валюты путем пересылки за границу иностранному банку-корреспонденту. Но стоит помнить, что услуга платная, причем стоимость имеет тенденцию к повышению вследствие усложнения логистических путей из-за полномасштабной войны в Украине.

Какие доллары принимают на обмен

Регулятор запретил банкам и обменным пунктам отказывать клиентам в принятии наличных без признаков износа или по фактору года выпуска. То есть неважно, какой номинал и год эмиссии иностранной валюты — она остается законным платежным средством на территории Украины (касается долларов, выпущенных Федеральной резервной системой США с 1914 года).

"Национальный банк не принимал никаких нормативно-правовых актов, предусматривающих запрет осуществления валютно-обменных операций с иностранной валютой, в частности обмен долларов США серии 1996 года и тех, что были выпущены в обращение ранее", — уточнили в НБУ.

В случае отказа принять наличные на обмен украинцам рекомендуют обратиться с жалобой в Нацбанк, сообщив о нарушениях. Это активизирует проведение надлежащей проверки учреждения и применение мер воздействия, в частности штрафных санкций.

Напомним, иногда украинцам попадаются доллары со звездочкой возле серийного номера. Этот специальный символ обозначает замену поврежденной в результате печати купюры. Коллекционеры готовы купить валюту со звездочкой за неплохие деньги с намерением выгодной перепродажи в будущем.

Также мы писали, что украинцев могут оштрафовать за хранение долларов и евро. Речь идет о ситуациях, когда граждане пересекают границу с наличной валютой без декларирования средств. Нужно отчитываться о сумме, которая превышает 10 000 евро в эквиваленте.

НБУ доллар валюта обменники обмен валют

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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