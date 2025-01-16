Євро замість долара – коли можуть замінити іноземну валюту і що буде з курсом

Інформаційне табло з курсами валют. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

В Україні планують прив’язати курс гривні до євро замість долара. Але перехід на нову курсоутворювальну валюту не буде миттєвим, це питання кількох років (в діапазоні 5-10 років). Пересічні українці взагалі не відчують різниці, оскільки наслідки нововведення більше відобразяться на представниках бізнесу.

Сайт Новини.LIVE дізнався у доктора економічних наук Олексія Плотнікова, чому НБУ вирішив замінити долар на євро і що це означає для українців.

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Чому треба змінити курсоутворювальну валюту

Про це заговорила перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова в ефірі телеканалу "Ми — Україна". Вона зауважила, що повномасштабна війна — не найкращий час для переходу з долара на євро, але в перспективі заміна відбудеться, враховуючи курс України на євроінтеграцію.

За словами Олексія Плотнікова, історично так склалося, що в часи послаблення на валютному ринку (початок 90-х) першою валютою в Україні став американський долар. У деяких державах використовували німецьку марку, а згодом перейшли на євро. За логікою, якщо ми рухаємося в ЄС, то повинні також перейти на європейську валюту.

"Як це відбуватиметься? Все пройде спокійно, в робочому порядку, коли на міжбанку почнуть проводити торги не в доларах, а в євро. Відповідно НБУ встановлюватиме офіційний курс гривні по євро, а долар розраховуватимуть як відношення пари євро-долар", — зауважив експерт.

Він додав, що перехід буде плавним і точно не протягом наступного року-двох. Бо варто зважати на інертність, консерватизм наших громадян, які звикли до американської валюти.

Водночас народний депутат Богдан Кицак в ефірі Ранок.LIVE уточнив: повноцінна заміна відбудеться років через 5-10, не раніше. Це робитимуть завдяки збільшенню обсягів операцій в євро, посиленню експорту та імпорту, грошовим переказам українців з-за кордону тощо.

Що буде з курсами долара та євро

Виникає питання, як нововведення вплине на курсові показники. За словами Олексія Плотнікова, Нацбанк буде встановлювати офіційний курс гривні до євро за формулою, яку використовує для долара, враховуючи торги на міжбанківському ринку. Відлік почнеться від актуальних показників, а динаміка залежатиме від зовнішніх і внутрішніх факторів.

"Поки не будемо прогнозувати динаміку долар-євро, бо це питання економіки Євросоюзу, рішень нового президента США Дональда Трампа тощо. Нині майже паритет (1:1), але були часи, коли євро коштувало дешевше за долар. Не виключено, що після інавгурації Трампа американська валюта зміцніє. Немає сенсу прогнозувати курс євро в такій довгостроковій перспективі", — констатував економіст.

Водночас він додав, що для пересічних українців нічого кардинально не зміниться. Вони продовжать використовувати долари, як звикли. Зате бізнес стикнеться зі змінами, висловив думку народний депутат Андрій Ніколаєнко в ефірі Ранок.LIVE. Адже експортні та імпортні операції відбуватимуть в євро, що теоретично може спричинити подорожчання товарів і послуг.

Чи треба українцям переходити на євро

Потреби змінювати валюту, в якій зберігаються заощадження, немає. Краще диверсифікувати капітал і тримати готівку в різних грошових одиницях. Олексій Плотніков порекомендував громадянам не робити ставку конкретно на долар чи євро, бо завжди існує ризик падання курсових показників.

Базове правило фінансової грамотності говорить, що єдино правильним рішенням є обмін на різну валюту в рівних пропорціях. Частину варто залишити у гривнях, аби використовувати за потреби для купівлі товарів чи оплати послуг.

Нагадаємо, протягом 2025 року курс долара зростатиме до рівня, закладеного в Державному бюджеті. Не виключено, що показники перетнуть позначку 45 грн/дол. і підуть вище.

Також ми писали, що мінімальна зарплата залишилася на рівні 8 000 грн. Але в доларах вона зменшилася, оскільки національна валюта знецінилася. Отже, знизилася купівельна спроможність українців.