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Мільярдери втрачають капітали — що не так з фондовим ринком США

19 грудня 2024 16:56
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Найбагатші люди планети втрачають мільярди — що відбувається на фондовому ринку США
Доларові купюри горять. Фото: Unsplash
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Акції публічних компаній швидко знецінюються на американській фондовій біржі. Зокрема, основні індекси, які служать для визначення загальних тенденцій ринку, зафіксували значний спад.

Про це пише 24 Канал.

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Індекс S&P 500, який містить акції компаній з найбільшою капіталізацією, впав на 2,95%. Тоді як Індекс NASDAQ з цінними паперами найбільших технологічних компаній просів на 3,56%.

Падение индексов S&P 500 и NASDAQ
Падіння індексів S&P 500 та NASDAQ. Фото: скриншот

На сьогодні рішення Федеральної резервної системи США є одним із найважливіших факторів, що впливають на динаміку ринку. Це пов'язано з тим, що регулятор втретє за рік знизив процентні ставки, хоча заявив про сповільнення темпів зниження.

Найбагатші люди світу також зазнали фінансових втрат, оскільки акції їхніх компаній втратили в ціні:

  • Ілон Маск зазнав збитку в розмірі 28,4 млрд доларів. Наразі його капітал становить 458 млрд доларів, але він продовжує бути найбагатшою людиною на Землі. За сьогодні акції Tesla подешевшали на 8,28%;
Падение акций Tesla
Акції Tesla зазнали втрат на 8,28%. Фото: скриншот
  • капітал Джеффа Безоса, який займає друге місце у світовому рейтингу багатіїв, зменшився на 9,72 млрд доларів. Його статки наразі оцінюються у 240 млрд доларів. Цінні папери Amazon подешевшали на 4,60%;
Акции Amazon понесли потери
Цінні папери Amazon подешевшали на 4,60%. Фото: скриншот
  • Марк Цукерберг зазнав скорочення капіталу на 7,69 млрд доларів. Зі статками у розмірі 211 млрд доларів він закриває трійку лідерів рейтингу. Акції Meta впали майже на 3,59%.
Акции Meta понесли потери
Акції Meta впали на 3,59%. Фото: скриншот

Воррен Баффет і Білл Гейтс, які також входять до першої десятки найбагатших людей у світі, втратили 2,62 мільярда доларів. 

Состояние самых богатых людей планеты
Найбагатші люди планети зазнають фінансових втрат. Фото: скриншот

Ілон Маск лідирує серед тих, хто зазнав найбільших фінансових втрат.

Нагадаємо, одним із найвигідніших інвестиційних інструментів для українців є військові облігації. Вони мають високу дохідність та не оподатковуються.

Також ми писали, що в Україні контроль за криптовалютою може здійснювати Нацбанк. Раніше на цю роль розглядали Мінцифри та Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

Ілон Маск інвестиції гроші фондовий ринок фінанси акції

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17:03 Мухобійка для ворога — винахід одеських інженерів допомагає ЗСУ

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