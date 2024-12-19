Найбагатші люди планети втрачають мільярди — що відбувається на фондовому ринку США

Мільярдери втрачають капітали — що не так з фондовим ринком США
Акції публічних компаній швидко знецінюються на американській фондовій біржі. Зокрема, основні індекси, які служать для визначення загальних тенденцій ринку, зафіксували значний спад.
Про це пише 24 Канал.
Що відбувається з грошима найбагатших людей світу
Індекс S&P 500, який містить акції компаній з найбільшою капіталізацією, впав на 2,95%. Тоді як Індекс NASDAQ з цінними паперами найбільших технологічних компаній просів на 3,56%.
На сьогодні рішення Федеральної резервної системи США є одним із найважливіших факторів, що впливають на динаміку ринку. Це пов'язано з тим, що регулятор втретє за рік знизив процентні ставки, хоча заявив про сповільнення темпів зниження.
Найбагатші люди світу також зазнали фінансових втрат, оскільки акції їхніх компаній втратили в ціні:
- Ілон Маск зазнав збитку в розмірі 28,4 млрд доларів. Наразі його капітал становить 458 млрд доларів, але він продовжує бути найбагатшою людиною на Землі. За сьогодні акції Tesla подешевшали на 8,28%;
- капітал Джеффа Безоса, який займає друге місце у світовому рейтингу багатіїв, зменшився на 9,72 млрд доларів. Його статки наразі оцінюються у 240 млрд доларів. Цінні папери Amazon подешевшали на 4,60%;
- Марк Цукерберг зазнав скорочення капіталу на 7,69 млрд доларів. Зі статками у розмірі 211 млрд доларів він закриває трійку лідерів рейтингу. Акції Meta впали майже на 3,59%.
Воррен Баффет і Білл Гейтс, які також входять до першої десятки найбагатших людей у світі, втратили 2,62 мільярда доларів.
Ілон Маск лідирує серед тих, хто зазнав найбільших фінансових втрат.
Нагадаємо, одним із найвигідніших інвестиційних інструментів для українців є військові облігації. Вони мають високу дохідність та не оподатковуються.
Також ми писали, що в Україні контроль за криптовалютою може здійснювати Нацбанк. Раніше на цю роль розглядали Мінцифри та Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.
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