Найбагатші люди планети втрачають мільярди — що відбувається на фондовому ринку США

Доларові купюри горять. Фото: Unsplash

Акції публічних компаній швидко знецінюються на американській фондовій біржі. Зокрема, основні індекси, які служать для визначення загальних тенденцій ринку, зафіксували значний спад.

Про це пише 24 Канал.

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Індекс S&P 500, який містить акції компаній з найбільшою капіталізацією, впав на 2,95%. Тоді як Індекс NASDAQ з цінними паперами найбільших технологічних компаній просів на 3,56%.

Падіння індексів S&P 500 та NASDAQ. Фото: скриншот

На сьогодні рішення Федеральної резервної системи США є одним із найважливіших факторів, що впливають на динаміку ринку. Це пов'язано з тим, що регулятор втретє за рік знизив процентні ставки, хоча заявив про сповільнення темпів зниження.

Найбагатші люди світу також зазнали фінансових втрат, оскільки акції їхніх компаній втратили в ціні:

Ілон Маск зазнав збитку в розмірі 28,4 млрд доларів. Наразі його капітал становить 458 млрд доларів, але він продовжує бути найбагатшою людиною на Землі. За сьогодні акції Tesla подешевшали на 8,28%;

Акції Tesla зазнали втрат на 8,28%. Фото: скриншот

капітал Джеффа Безоса, який займає друге місце у світовому рейтингу багатіїв, зменшився на 9,72 млрд доларів. Його статки наразі оцінюються у 240 млрд доларів. Цінні папери Amazon подешевшали на 4,60%;

Цінні папери Amazon подешевшали на 4,60%. Фото: скриншот

Марк Цукерберг зазнав скорочення капіталу на 7,69 млрд доларів. Зі статками у розмірі 211 млрд доларів він закриває трійку лідерів рейтингу. Акції Meta впали майже на 3,59%.

Акції Meta впали на 3,59%. Фото: скриншот

Воррен Баффет і Білл Гейтс, які також входять до першої десятки найбагатших людей у світі, втратили 2,62 мільярда доларів.

Найбагатші люди планети зазнають фінансових втрат. Фото: скриншот

Ілон Маск лідирує серед тих, хто зазнав найбільших фінансових втрат.

Нагадаємо, одним із найвигідніших інвестиційних інструментів для українців є військові облігації. Вони мають високу дохідність та не оподатковуються.

Також ми писали, що в Україні контроль за криптовалютою може здійснювати Нацбанк. Раніше на цю роль розглядали Мінцифри та Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.