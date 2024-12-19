Самые богатые люди планеты теряют миллиарды — что происходит на фондовом рынке США

Долларовые купюры горят. Фото: Unsplash

Акции публичных компаний быстро обесцениваются на американской фондовой бирже. В частности, основные индексы, служащие для определения общих тенденций рынка, зафиксировали значительный спад.

Об этом пишет 24 Канал.

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Индекс S&P 500, содержащий акции компаний с наибольшей капитализацией, упал на 2,95%. В то время как Индекс NASDAQ с ценными бумагами крупнейших технологических компаний просел на 3,56%.

Падение индексов S&P 500 и NASDAQ. Фото: скриншот

На сегодня решение Федеральной резервной системы США является одним из важнейших факторов, влияющих на динамику рынка. Это связано с тем, что регулятор в третий раз за год снизил процентные ставки, хотя заявил о замедлении темпов понижения.

Самые богатые люди мира также понесли финансовые потери, поскольку акции их компаний потеряли в цене:

Илон Маск понес ущерб в размере 28,4 млрд долларов. Пока его капитал составляет 458 млрд долларов, но он продолжает быть самым богатым человеком на Земле. За сегодня акции Tesla подешевели на 8,28%;

Акции Tesla понесли потери на 8,28%. Фото: скриншот

капитал Джеффа Безоса, занимающего второе место в мировом рейтинге богачей, снизился на 9,72 млрд долларов. Его состояние сейчас оценивается в 240 млрд долларов. Ценные бумаги Amazon подешевели на 4,60%;

Ценные бумаги Amazon подешевели на 4,60%. Фото: скриншот

Марк Цукерберг испытал сокращение капитала на 7,69 млрд долларов. С состоянием в размере 211 млрд долларов он закрывает тройку лидеров рейтинга. Акции Meta упали почти на 3,59%.

Акции Meta упали на 3,59%. Фото: скриншот

Воррен Баффет и Билл Гейтс, также входящие в первую десятку самых богатых людей в мире, потеряли 2,62 миллиарда долларов.

Самые богатые люди планеты несут финансовые потери. Фото: скриншот

Илон Маск лидирует среди тех, кто понес наибольшие финансовые потери.

Напомним, одним из самых выгодных инвестиционных инструментов для украинцев военные облигации. Они обладают высокой доходностью и не облагаются налогом.

Также мы писали, что в Украине контроль над криптовалютой может осуществлять Нацбанк. Ранее эту роль рассматривали Минцифры и Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку.