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Миллиардеры теряют капиталы — что не так с фондовым рынком США

19 декабря 2024 16:56
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Самые богатые люди планеты теряют миллиарды — что происходит на фондовом рынке США
Долларовые купюры горят. Фото: Unsplash
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Акции публичных компаний быстро обесцениваются на американской фондовой бирже. В частности, основные индексы, служащие для определения общих тенденций рынка, зафиксировали значительный спад.

Об этом пишет 24 Канал.

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Индекс S&P 500, содержащий акции компаний с наибольшей капитализацией, упал на 2,95%. В то время как Индекс NASDAQ с ценными бумагами крупнейших технологических компаний просел на 3,56%.

Падение индексов S&P 500 и NASDAQ
Падение индексов S&P 500 и NASDAQ. Фото: скриншот

На сегодня решение Федеральной резервной системы США является одним из важнейших факторов, влияющих на динамику рынка. Это связано с тем, что регулятор в третий раз за год снизил процентные ставки, хотя заявил о замедлении темпов понижения.

Самые богатые люди мира также понесли финансовые потери, поскольку акции их компаний потеряли в цене:

  • Илон Маск понес ущерб в размере 28,4 млрд долларов. Пока его капитал составляет 458 млрд долларов, но он продолжает быть самым богатым человеком на Земле. За сегодня акции Tesla подешевели на 8,28%;
Падение акций Tesla
Акции Tesla понесли потери на 8,28%. Фото: скриншот
  • капитал Джеффа Безоса, занимающего второе место в мировом рейтинге богачей, снизился на 9,72 млрд долларов. Его состояние сейчас оценивается в 240 млрд долларов. Ценные бумаги Amazon подешевели на 4,60%;
Акции Amazon понесли потери
Ценные бумаги Amazon подешевели на 4,60%. Фото: скриншот
  • Марк Цукерберг испытал сокращение капитала на 7,69 млрд долларов. С состоянием в размере 211 млрд долларов он закрывает тройку лидеров рейтинга. Акции Meta упали почти на 3,59%.
Акции Meta понесли потери
Акции Meta упали на 3,59%. Фото: скриншот

Воррен Баффет и Билл Гейтс, также входящие в первую десятку самых богатых людей в мире, потеряли 2,62 миллиарда долларов.

Состояние самых богатых людей планеты
Самые богатые люди планеты несут финансовые потери. Фото: скриншот

Илон Маск лидирует среди тех, кто понес наибольшие финансовые потери.

Напомним, одним из самых выгодных инвестиционных инструментов для украинцев военные облигации. Они обладают высокой доходностью и не облагаются налогом.

Также мы писали, что в Украине контроль над криптовалютой может осуществлять Нацбанк. Ранее эту роль рассматривали Минцифры и Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку.

Илон Маск инвестиции деньги фондовый рынок финансы акции

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