Військові облігації — як і де можна купити у 2024 році

Гривні у гаманці. Фото: Freepik

Військові облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) — один із найбільш вигідних активів для українців, які хочуть інвестувати свої кошти. Такі ОВДП мають високу дохідність, вони не оподатковуються, а громадянам, які зважилися інвестувати кошти у військові облігації держава гарантує, що вони точно повернуть суму вкладу.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, як українцям купити військові облігації (ОВДП).

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Де придбати військові облігації

Найпростіше це зробити у застосунку "Дія". На головній сторінці є розділ "Військові облігації", натиснувши на нього обираєте облігацію, яку хочете, термін інвестиції та продавця.

Також у громадян є можливість придбати ОВДП, що розміщуються на аукціонах Міністерства фінансів. Тут є банки-первинні дилери, в яких є виключне право брати участь в таких аукціонах у власних інтересах або інтересах клієнтів (фізичних або юридичних осіб). Отож, щоби придбати ОВДП на аукціонах Мінфіну, потрібно:

серед банків — первинних дилерів обрати брокера, який стане агентом з придбання державних облігацій та укласти відповідний договір;

відкрити рахунок в цінних паперах в одній з ліцензованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) депозитарних установ України;

оформити рахунок в банку в валюті номіналу державних облігацій, щоби оплатити купівлю, отримати суму на їх погашення та виплати відсоткового доходу;

обрати кількість та строк обігу державних облігацій, які хочете придбати, серед запланованих до розміщення Міністерством фінансів;

оформити в банка — первинного дилера заявку для участі у розміщенні державних облігацій та та переказати потрібну суму на відкритий раніше в банку рахунок;

надати розпорядження про зарахування державних облігацій на рахунок в депозитарній установі та отримати виписку про зарахування державних облігацій на ваш рахунок.

Раніше ми розповідали, що на початку грудня у "Дії" з'явилися дві нові військові облігації — "Скадовськ" та "Вугледар". Інвестувати у нові ОВДП громадяни можуть вже зараз.

Також нагадаємо, що в українців є нагода витратити Національний кешбек, отриманий за покупки вітчизняних товарів, на донати на армію, військові облігації, благодійність.