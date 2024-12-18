Военные облигации — как и где можно купить в 2024 году

Гривны в кошельке. Фото: Freepik

Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) — один из наиболее выгодных активов для украинцев, желающих инвестировать свои средства. Так, ОВГЗ имеют высокую доходность, они не облагаются налогом, а гражданам, которые решились инвестировать средства в военные облигации государство гарантирует, что они точно вернут сумму вклада.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, как украинцам купить военные облигации (ОВГЗ).

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Где купить военные облигации

Проще всего это сделать в приложении "Дія". На главной странице есть раздел "Военные облигации", нажав на него выбираете облигацию, которую хотите, срок инвестиции и продавца.

Также у граждан есть возможность приобрести ОВГЗ размещаемые на аукционах Министерства финансов. Здесь есть банки-первичные дилеры, у которых есть исключительное право участвовать в таких аукционах в собственных интересах или интересах клиентов (физических или юридических лиц). Итак, чтобы приобрести ОВГЗ на аукционах Минфина, нужно:

среди банков — первичных дилеров выбрать брокера, который станет агентом по приобретению государственных облигаций и заключит соответствующий договор;

открыть счет в ценных бумагах в одной из лицензированных Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) депозитарных учреждений Украины;

оформить счет в банке в валюте номинала государственных облигаций, чтобы оплатить покупку, получить сумму на их погашение и выплату процентного дохода;

выбрать количество и срок обращения государственных облигаций, которые хотите приобрести среди запланированных к размещению Министерством финансов;

оформить у банка — первичного дилера заявку для участия в размещении государственных облигаций и перевести нужную сумму на ранее открытый в банке счет;

предоставить распоряжение о зачислении государственных облигаций на счет в депозитарном учреждении и получить выписку о зачислении государственных облигаций на ваш счет.

Ранее мы рассказывали, что в начале декабря в "Дії" появились две новые военные облигации — "Скадовск" и "Угледар". Инвестировать в новые ОВГЗ граждане могут уже сейчас.

Также напомним, что у украинцев есть возможность потратить Национальный кэшбек, полученный за покупки отечественных товаров, на донаты на армию, военные облигации, благотворительность.