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Хто отримає контроль над криптовалютним ринком в Україні

13 грудня 2024 14:25
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Хто стане регулятором криптовалютного ринку в Україні — Гетманцев розповів
Криптовалютна монета Bitcoin. Фото: Unsplash
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Національний банк України буде запропонований як регулятор ринку робочою групою, яка працює над створенням законодавства щодо криптоактивів. Раніше Мінцифра та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) були головними обговорюваними суб'єктами майбутнього регулювання крипторинку в Україні.

Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю "Мінфіну".

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"Більшість експертів погоджується, що Нацкомісія з цінних паперів не є оптимальним варіантом регулятора, зважаючи на її низьку інституційну спроможність. І робоча група пропонуватиме комітету, як регулятора, Національний банк. Це також відображено в меморандумі з МВФ", — сказав він.

У коментарі для видання Incrypted нардеп Ярослав Железняк підтвердив, що найімовірніший варіант, який зараз розглядається — це НБУ.

"Я повністю згоден з колегою, що у НКЦПФР немає ані спроможності, ані перспектив (з таким керівництвом) щодо появи такої спроможності. Це вже розуміють наші партнери. Тому в новому меморандумі МВФ буде вказано, що Рада фінансової стабільності має розглянути це питання і дати своє бачення, хто буде регулятором", — заявив Железняк.

Крім того, Гетманцев підтвердив, що до криптовалют буде застосовано модель оподаткування, схожу на модель оподаткування цінних паперів. Також він підкреслив, що вона буде застосовуватися не до доходу, а до прибутку.

"Тобто, якщо біткоїн значно зріс, це не означає, що з вас одразу вимагатимуть більше податків. На обговоренні концепт, за яким ви, скажімо, купуєте за гроші крипту і за гроші її продаєте. Різниця, якщо вона плюсова, оподатковується, збиток — звісно, ні", — пояснює він.

Гетманцев заявив, що підвищення вартості криптовалюти під час володіння не буде обкладатися податками.

Остаточна версія законопроєкту, який має регулювати ринок криптовалют в Україні та визначати податкові вимоги до операцій, пов'язаних із ними, досі не була представлена.

Нагадаємо, уряди в усьому світі займають помітні позиції на крипторинку, маючи значні резерви. Наприклад, Україна є одним із лідерів утримувачів біткоїна, у її резерві є 186 біткоїнів.

Також ми писали, що більшість українських підприємців у 2024 році обрали криптовалюту як основний засіб для інвестицій. Але у 2025 році лідером серед напрямків інвестицій залишаться акції міжнародних компаній.

НБУ податки інвестиції Данило Гетманцев криптовалюта криптовалютний ринок

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