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Лідери криптосвіту — які країни мають найбільші резерви біткоїнів

6 грудня 2024 10:35
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Які 5 країн володіють біткоїнами усього світу — серед них є Україна
Криптомонета Bitcoin. Фото: Freepik
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Одними з найвидатніших фігур у криптовалютному просторі є близнюки Вінклвосс, Тайлер і Кемерон, їхні біткоїн-авуари оцінюються приблизно в 70 000 біткоїнів. Також Tesla Ілона Маска зберігає 11 509 біткоїнів. Але вони не єдині, хто володіє значними резервами криптовалюти, оскільки уряди в усьому світі також займають помітні позиції в цьому просторі.

Про це розповідає видання Quartz.

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Світові уряди контролюють близько 2,2% усіх біткоїнів. Більшість з них не часто купують або продають їх, на відміну від приватних інвесторів і корпорацій. Натомість вони зазвичай отримують їх шляхом конфіскації пожертвувань або активів, пов'язаних зі злочинною діяльністю.

Сполучені Штати

Згідно з даними CoinGecko, США мають у своєму розпорядженні фантастичні 213 297 біткойнів і є найбільшим державним власником біткоїнів. Це становить приблизно 19,6 млрд доларів за поточними ринковими цінами.

Китай

Китай давно відомий своєю жорсткою позицією щодо біткоїнів і всього сектора криптовалюти. Уряд запровадив низку жорстких заходів, що призвело до широкомасштабної заборони багатьох дій, пов'язаних із криптовалютою, таких як майнінг і торгівля. Попри ці обмеження, уряд Китаю має значні запаси біткоїнів, які в основному були отримані шляхом арешту активів, пов'язаних із незаконною діяльністю.

Наразі Китай має приблизно 190 000 біткоїнів і є другим за величиною державним власником біткойнів.

Сполучене Королівство

Уряд Сполученого Королівства конфіскував приблизно 61 000 біткоїнів, головним чином через розкриття великої операції з відмивання грошей. Це значне вилучення підкреслює відданість Великої Британії захисту своєї фінансової системи та боротьбі з фінансовими злочинами, пов'язаними з цифровими активами.

Сальвадор

З листопада 2022 року уряд Сальвадору запустив амбітну програму "1 біткоїн на день", яка вимагає від громадян купувати 1 біткоїн щодня, незалежно від ринкової ціни. Сальвадор позиціюється як світовий лідер у використанні криптовалюти, а послідовна стратегія придбання підкреслює довгострокову віру країни в біткоїн як стратегічний актив.

Завдяки цим зусиллям Сальвадор зараз володіє приблизно 5 800 біткоїнами, що свідчить про його проактивний підхід до використання цифрових активів для економічної стійкості та інновацій.

Україна

Попри повномасштабну війну з Росією, Україна також є лідером серед утримувачів криптовалюти. Країна використовує криптовалюту як інноваційний інструмент для підтримки військових зусиль.

Більшість резервів були отримані як пожертвування з усього світу, спрямованих на підтримку оборонних і гуманітарних зусиль. Зараз Україна володіє 186 біткоїнами.

Нагадаємо, у 2024 році фонди Ethereum залучили рекордні інвестиції у розмірі 2,2 млрд доларів. Більшість інвесторів зараз відмовляються від біткоїна на користь ефіру.

Також ми писали, що у разі деяких рішень адміністрації Дональда Трампа вартість біткоїна може зрости на 400%. За словами експертів, це може статися, якщо новообраний президент США визначить криптовалюту як стратегічний резервний актив.

інвестиції біткоін криптовалюта Україна резерв криптовалютний ринок

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