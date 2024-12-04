Ethereum залучив рекордні інвестиції у 2024 році — довіра інвесторів до ETH зростає

Криптовалютна монета Ethereum. Фото: Unsplash

Зміни на крипторинку були продемонстровані різким зростанням інвестицій у фонди Ethereum у 2024 році. Щоб продемонструвати зростання довіри до ETH, фонди залучили рекордні 2,2 млрд доларів, перевершивши попередній максимум у 2 млрд доларів у 2021 році.

Про це повідомляє CoinShares.

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Що таке Ethereum

Якщо не розбиратися в деталях, Ефіріум (Ethereum) — це універсальна розподілена система смартконтрактів на основі блокчейн-технології.

Багато людей помилково вважають, що це криптовалюта.

Ethereum — це система на основі блокчейну. Її можна використовувати для розробки будь-яких програм або послуг. Ether (ETH) — це токен, який використовується для передачі даних усередині цього сервісу, так само як звичайна валюта чи цінні папери використовуються у традиційній фінансовій системі з банками та біржами.

Станом на 4 грудня 2024 року вартість одного ETH становить 156 038,54 грн.

Вартість однієї криптомонети ETH станом на 4 грудня 2024 року. Фото: скриншот

Зацікавленість інвесторів до Ethereum стрімко зростає

У 2024 році інвестори активно переходять від Bitcoin до Ethereum. За даними CoinShares, з 26 листопада Bitcoin втратив 457 млн доларів, а Ethereum отримав приплив у розмірі 634 млн доларів. Це перша значна зміна з вересня, яка може вказувати на початок нового альтового сезону.

"ETH ETF потоки перевищили BTC ETF потоки вперше", — зазначив криптокоментатор Ethereum Vibin.

Водночас з інтересом, що зростає, до Ethereum, XRP також здивував ринок, залучивши історичні 100 млн доларів інвестицій. Очікування запуску фондового продукту, який може змінити баланс на ринку криптовалют, пояснюють підвищений інтерес до XRP.

На ринку можна спостерігати нові тенденції, де Ethereum зміцнює свою позицію завдяки досягненням у сфері децентралізованих фінансів. Аналітики передбачають, що ця тенденція може продовжитися, особливо якщо інституційні інвестори продовжать підтримувати Ethereum.

Нагадаємо, Майк Новограц, генеральний директор Galaxy Digital, передбачає різке подорожчання біткоїна в результаті деяких інноваційних рішень адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа. В цьому випадку вартість біткоїна зросте на 400%.

Також ми писали, що легалізація криптовалюти в Україні очікується в першій половині 2025 року. Однак варто зазначити, що в рамках цього процесу не передбачаються податкові пільги.