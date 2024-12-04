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Ethereum укрепляется — инвестиции достигли рекордных значений

4 декабря 2024 12:13
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Ethereum привлек рекордные инвестиции в 2024 году — доверие инвесторов к ETH растет
Криптовалютная монета Ethereum. Фото: Unsplash
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Изменения на крипторынке были продемонстрированы резким ростом инвестиций в фонды Ethereum в 2024 году. Чтобы продемонстрировать рост доверия к ETH, фонды привлекли рекордные 2,2 млрд долларов, превзойдя предыдущий максимум в 2 млрд долларов в 2021 году.

Об этом сообщает CoinShares.

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Что такое Ethereum

Если не разбираться в деталях, Эфириум (Ethereum) — это универсальная распределенная система смарт-контрактов на основе блокчейн-технологии.

Многие ошибочно полагают, что это криптовалюта.

Ethereum — это система на основе блокчейна. Ее можно использовать для разработки любых приложений или услуг. Ether (ETH) — это токен, используемый для передачи данных внутри этого сервиса, равно как обычная валюта или ценные бумаги используются в традиционной финансовой системе с банками и биржами.

По состоянию на 4 декабря 2024 года стоимость одного ETH составляет 156 038,54 грн.

Стоимость одной криптомонеты Ether
Стоимость одной криптомонеты ETH по состоянию на 4 декабря 2024 года. Фото: скриншот

Заинтересованность инвесторов в Ethereum стремительно растет

В 2024 году инвесторы активно переходят от Bitcoin к Ethereum. По данным CoinShares, с 26 ноября Bitcoin потерял 457 млн долларов, а Ethereum получил приток в размере 634 млн долларов. Это первое значительное изменение с сентября, которое может указывать на начало нового альтового сезона.

"ETH ETF потоки превысили BTC ETF потоки впервые", — отметил крипто-комментатор Ethereum Vibin.

Вместе с растущим интересом к Ethereum, XRP также удивил рынок, привлекая исторические 100 млн долларов инвестиций. Ожидания запуска фондового продукта, который может изменить баланс на рынке криптовалют, объясняют повышенный интерес к XRP.

На рынке можно наблюдать новые тенденции, где Ethereum укрепляет свою позицию благодаря достижениям в области децентрализованных финансов. Аналитики предполагают, что эта тенденция может продолжиться, особенно, если институциональные инвесторы продолжат поддерживать Ethereum.

Напомним, Майк Новограц, генеральный директор Galaxy Digital, предусматривает резкое удорожание биткоина в результате некоторых инновационных решений администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа. В этом случае стоимость биткоина вырастет на 400%.

Также мы писали, что легализация криптовалюты в Украине ожидается в первой половине 2025 года. Однако следует отметить, что в рамках этого процесса не предусматриваются налоговые льготы.

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