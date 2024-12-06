Какие 5 стран владеют биткоинами всего мира — среди них есть Украина

Криптомонета Bitcoin. Фото: Freepik

Одними из самых выдающихся фигур в криптовалютном пространстве являются близнецы Винклвосс, Тайлер и Кэмерон, их биткоин-авуары оцениваются примерно в 70 000 биткоинов. Также Tesla Илона Маска хранит 11 509 биткоинов. Но они не единственные, кто владеет значительными резервами криптовалюты, поскольку правительства по всему миру также занимают заметные позиции в этом пространстве.

Об этом рассказывает издание Quartz.

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Мировые правительства контролируют около 2,2% всех биткоинов. Большинство из них нечасто покупают или продают их, в отличие от частных инвесторов и корпораций. Они обычно получают их путем конфискации пожертвований или активов, связанных с преступной деятельностью.

Соединенные Штаты

Согласно данным CoinGecko, США располагают фантастическими 213 297 биткойнами и являются крупнейшим государственным владельцем биткоинов. Это составляет примерно 19,6 млрд долларов по текущим рыночным ценам.

Китай

Китай давно известен своей жесткой позицией в отношении биткоинов и всего сектора криптовалюты. Правительство ввело ряд жестких мер, что привело к широкомасштабному запрету многих действий, связанных с криптовалютой, таких как майнинг и торговля. Несмотря на эти ограничения, у правительства Китая есть значительные запасы биткоинов, которые в основном были получены путем ареста активов, связанных с незаконной деятельностью.

В настоящее время Китай имеет примерно 190 000 биткоинов и является вторым по величине государственным владельцем биткоинов.

Соединенное Королевство

Правительство Соединенного Королевства конфисковало примерно 61 000 биткоинов, главным образом из-за раскрытия крупной операции по отмыванию денег. Это значительное изъятие подчеркивает приверженность Великобритании защите своей финансовой системы и борьбе с финансовыми преступлениями, связанными с цифровыми активами.

Сальвадор

С ноября 2022 года правительство Сальвадора запустило амбициозную программу "1 биткоин в день", которая требует от граждан покупать 1 биткоин ежедневно, независимо от рыночной цены. Сальвадор позиционируется как мировой лидер в использовании криптовалюты, а последовательная стратегия приобретения подчеркивает долгосрочную веру страны в биткоин как стратегический актив.

Благодаря этим усилиям Сальвадор сейчас владеет примерно 5 800 биткоинами, что свидетельствует о его проактивном подходе к использованию цифровых активов для экономической устойчивости и инноваций.

Украина

Несмотря на полномасштабную войну с Россией, Украина также является лидером среди держателей криптовалюты. Страна использует криптовалюту в качестве инновационного инструмента для поддержки военных усилий.

Большинство резервов были получены в качестве пожертвований со всего мира, направленных на поддержку оборонительных и гуманитарных усилий. Сейчас Украина владеет 186 биткоинами.

Напомним, в 2024 году фонды Ethereum привлекли рекордные инвестиции в размере 2,2 млрд. долларов. Большинство инвесторов сейчас отказываются от биткоина в пользу эфира.

Также мы писали, что в случае некоторых решений администрации Дональда Трампа стоимость биткоина может вырасти на 400%. По словам экспертов, это может произойти, если новоизбранный президент США определит криптовалюту как стратегический резервный актив.