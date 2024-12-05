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Bitcoin пробив 100 000 доларів — як змінилися інвестиції в монету

5 грудня 2024 11:49
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Bitcoin вперше подолав відмітку у 100 000 доларів — що спричинило різке зростання
Криптомонета Bitcoin. Фото: Unsplash
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Вперше за всю історію біткоїн піднявся вище 100 000 доларів, оскільки інвестори роблять ставку на більшу політичну та регуляторну підтримку з боку Дональда Трампа. У четвер, 5 грудня, ціна на найбільшу криптовалюту зросла на 6,1% до 103 800 доларів.

Про це повідомляє Financial Times.

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Станом на 5 грудня 2024 року ціна на біткоїн дещо знизилася до 97 236,49 долара, що властиво криптовалютному ринку.

Цена на биткоин
Вартість однієї монети Bitcoin станом на 5 грудня. Фото: скриншот

Що спричинило різке зростання криптовалюти

У середу, 4 грудня, Трамп призначив криптозахисника Пола Аткінса головою Комісії з цінних паперів та бірж, що може бути причиною стрімкого зростання.

Загалом, зростання криптовалюти пояснюється призначенням ще кількох криптоентузіастів на керівні посади, зокрема Говарда Лутніка на посаду міністра торгівлі та Ілона Маска на посаду співголови з відомства з питань економії коштів.

Призначення Аткінса додало додаткового імпульсу ралі, викликаному запуском перших фондових фондів, що інвестують у біткоїн у січні.

Зростання біткоїна понад 100 000 доларів знаменує собою кардинальні зміни у секторі, порівняно з тим, що відбувалося у 2022 році, коли крах FTX спричинив кризу на ринку та призвів до падіння ціни на біткоїн до 16 000 доларів. Минулого року Binance, найбільша у світі криптовалютна біржа, була оштрафована на 4,3 млрд доларів, оскільки не змогла запобігти відмиванню грошей, а боса FTX у березні було ув'язнено на 25 років за шахрайство з клієнтами.

Під час правління адміністрації Трампа керівники та трейдери прогнозують "золоту еру" для галузі. Вони вважають, що нові сприятливі регуляторні норми вивільнять потік грошей у сектор.

Потік інституційних грошей також сприяв зростанню біткоїна. Після дозволу регулятора в січні біржові фонди, що інвестують у криптовалюту, залучили мільярди доларів. Після переконливої перемоги Трампа приплив коштів прискорився, і з початку листопада в них влилося 4,4 млрд доларів. Зараз активи Bitcoin ETF від BlackRock становлять 45 млрд доларів.

Група розробників програмного забезпечення Microstrategy також долучилася до ралі, ставши біткоїн-інвестором на чолі з Майклом Сейлором. Компанія планує залучити 42 млрд доларів від продажу акцій найближчими роками для купівлі криптовалюти. Після виборів вона вже зібрала 7 млрд доларів від продажу акцій та облігацій.

Трамп отримав мільйони доларів від великих криптоінвесторів для фінансування своєї передвиборчої кампанії, що призвело до зміни його ставлення до криптовалюти, яку він раніше критикував як "аферу".

Нагадаємо, Майк Новограц, директор Galaxy Digital, прогнозує, що через деякі майбутні рішення адміністрації Дональда Трампа вартість біткоїна може зрости на 400%. Експерт стверджує, що це відбудеться, якщо Трамп визначить біткоїн як стратегічний резервний актив.

Також ми писали, що у 2024 році фонди Ethereum залучили рекордні інвестиції у розмірі 2,2 млрд доларів. Загалом, у цьому році більшість інвесторів переходить від біткоїна до ефіру.

Ілон Маск Дональд Трамп інвестиції біткоін криптовалюта криптовалютний ринок

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