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Bitcoin пробил 100 000 долл. — как изменились инвестиции в монету

5 декабря 2024 11:49
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Bitcoin впервые преодолел отметку в 100 000 долларов — что привело к резкому росту
Криптомонета Bitcoin. Фото: Unsplash
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Впервые за всю историю биткоин поднялся свыше 100 000 долларов, поскольку инвесторы делают ставку на большую политическую и регуляторную поддержку со стороны Дональда Трампа. В четверг, 5 декабря, цена на самую большую криптовалюту выросла на 6,1% до 103 800 долларов.

Об этом сообщает Financial Times.

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По состоянию на 5 декабря 2024 года цена на биткоин несколько снизилась до 97 236,49 доллара, что свойственно криптовалютному рынку.

Цена на биткоин
Стоимость одной монеты Bitcoin по состоянию на 5 декабря. Фото: скриншот

Что привело к резкому росту криптовалюты

В среду, 4 декабря, Трамп назначил криптозащитника Пола Аткинса главой Комиссии по ценным бумагам и биржам, что может быть причиной стремительного роста.

В целом рост криптовалюты объясняется назначением еще нескольких криптоэнтузиастов на руководящие должности, в частности Говарда Лутника на должность министра торговли и Илона Маска на должность сопредседателя по ведомству по экономии средств.

Назначение Аткинса придало дополнительный импульс ралли, вызванный запуском первых фондовых фондов, инвестирующих в биткоин в январе.

Рост биткоина более 100 000 долларов знаменует собой кардинальные изменения в секторе по сравнению с тем, что происходило в 2022 году, когда крах FTX вызвал кризис на рынке и привел к падению цены на биткоин до 16 000 долларов. В прошлом году Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, была оштрафована на 4,3 млрд долларов, поскольку не смогла предотвратить отмывание денег, а босс FTX в марте был заключен на 25 лет за мошенничество с клиентами.

Во время правления администрации Трампа руководители и трейдеры прогнозируют "золотую эру" для отрасли. Они считают, что новые благоприятные регуляторные нормы высвободят поток денег в сектор.

Поток институциональных денег также способствовал росту биткоина. После разрешения регулятора в январе инвестируемые в криптовалюту биржевые фонды привлекли миллиарды долларов. После убедительной победы Трампа приток средств ускорился, и с начала ноября в них влилось 4,4 млрд долларов. В настоящее время активы Bitcoin ETF от BlackRock составляют 45 млрд долларов.

Группа разработчиков программного обеспечения Microstrategy также присоединилась к ралли, став биткоин-инвестором во главе с Майклом Сейлором. Компания планирует привлечь 42 млрд долларов от продажи акций в ближайшие годы для покупки криптовалюты. После выборов она уже собрала 7 млрд долларов от продажи акций и облигаций.

Трамп получил миллионы долларов от крупных криптоинвесторов для финансирования своей предвыборной кампании, что привело к изменению его отношения к криптовалюте, которую он ранее критиковал как "аферу".

Напомним, Майк Новограц, директор Galaxy Digital, прогнозирует, что из-за некоторых будущих решений администрации Дональда Трампа стоимость биткоина может вырасти на 400%. Эксперт утверждает, что это произойдет, если Трамп определит биткоин как стратегический резервный актив.

Также мы писали, что в 2024 году фонды Ethereum привлекли рекордные инвестиции в 2,2 млрд долларов. В целом, в этом году большинство инвесторов переходят от биткоина к эфиру.

Илон Маск Дональд Трамп инвестиции биткоин криптовалюта криптовалютный рынок

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