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Куди найчастіше інвестують українські підприємці — дані за рік

8 грудня 2024 12:45
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Тренди інвестицій 2024 року в Україні — рейтинг найпопулярніших напрямків
Монети в руках. Фото: Envato Elements
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Чверть українських підприємців цього року обрали криптовалюту як засіб для інвестицій. Водночас 37% респондентів зацікавилися вкладеннями у стартапи.

Про це свідчить опитування Клубу лідерів бізнесу CEO Club Ukraine, проведене серед підприємців, які інвестували у 2024 році.

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В опитуванні брали участь понад 100 підприємців, які керують бізнесами з річним доходом від 10 млн доларів, а також генеральні директори компаній із річним оборотом понад 50 млн доларів. Четверта частина респондентів вклала кошти в криптовалюту, тоді як 37% зацікавилися інвестиціями у стартапи.

У 2024 році українські інвестори зосередили увагу на трьох ключових напрямах:

  • Стартапи та венчурні проєкти — 37% респондентів віддали перевагу цьому сегменту, демонструючи готовність ризикувати заради перспектив високого прибутку.
  • Акції міжнародних корпорацій та облігації — 34% опитаних обрали цей варіант, прагнучи стабільності та збалансованого підходу до управління своїм капіталом.
  • Українська нерухомість (житлова та комерційна) — 30% учасників опитування інвестували у цей ринок, який, незважаючи на військові загрози, залишається актуальним для місцевих інвесторів.

Згідно з результатами дослідження, більшість інвесторів у 2024 році проявляли обережність: 67% з них вкладали не більше 500 тис. доларів. Водночас 21% респондентів здійснили інвестиції понад 1 млн доларів, що свідчить про їхню схильність до більш активних і амбітних стратегій.

Куди планують інвестувати підприємці наступного року

У 2025 році українські інвестори визначили кілька основних напрямів для вкладення коштів. Лідером серед них залишаються акції міжнародних компаній, які обрали 35% опитаних. Це свідчить про стійкий інтерес до стабільних і перспективних активів, який зберігся ще з попереднього року.

На другому місці іноземна нерухомість, яку віддали перевагу 26% респондентів. Попит на цей вид інвестицій поступово зростає, що свідчить про прагнення інвесторів розширити свої портфелі за межами України.

Третім за популярністю напрямком залишається нерухомість в Україні. Її обрали 22% учасників опитування. Хоча через воєнні ризики цей сегмент втрачає динаміку, він залишається важливим для тих, хто шукає надійний спосіб захисту від інфляції та стабільного доходу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, 5 грудня біткоїн вперше в історії перевищив позначку в 100 000 доларів, досягнувши нової рекордної вартості — 103 800 доларів. Цей різкий ріст на 6,1% пов'язаний з очікуваннями інвесторів щодо посилення політичної та регуляторної підтримки, яку може забезпечити Дональд Трамп.

Ми також розповідали, що фінансові інструменти продовжують бути ефективним способом для збереження та примноження заощаджень. У 2025 році українці мають доступ до кількох надійних варіантів, що зарекомендували себе на ринку.

інвестиції криптовалюта стартап акції підприємці облігації

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