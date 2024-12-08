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Куда чаще всего инвестируют украинские предприниматели

8 декабря 2024 12:45
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Тренды инвестиций 2024 года в Украине — рейтинг самых популярных направлений
Монеты в руках. Фото: Envato Elements
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Четверть украинских предпринимателей в этом году избрали криптовалюту как средство для инвестиций. В то же время 37% респондентов заинтересовались вложениями в стартапы.

Об этом свидетельствует опрос Клуба лидеров бизнеса CEO Club Ukraine, проведенный среди предпринимателей, инвестировавших в 2024 году.

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В опросе участвовали более 100 предпринимателей, управляющих бизнесами с годовым доходом от 10 млн долларов, а также генеральные директора компаний с годовым оборотом более 50 млн долларов. Четвертая часть респондентов вложила средства в криптовалюту, в то время как 37% заинтересовались инвестициями в стартапы.

В 2024 году украинские инвесторы сосредоточили внимание на трех ключевых направлениях:

  • Стартапы и венчурные проекты — 37% респондентов предпочли этот сегмент, демонстрируя готовность рисковать ради перспектив высокой прибыли.
  • Акции международных корпораций и облигации — 34% опрошенных выбрали этот вариант, стремясь к стабильности и сбалансированному подходу к управлению своим капиталом.
  • Украинская недвижимость (жилая и коммерческая) — 30% участников опроса инвестировали в этот рынок, который, несмотря на военные угрозы, остается актуальным для местных инвесторов.

Согласно результатам исследования, большинство инвесторов в 2024 году проявляли осторожность: 67% из них вкладывали не больше 500 тыс. долларов. В то же время 21% респондентов осуществили инвестиции более 1 млн долларов, что свидетельствует об их склонности к более активным и амбициозным стратегиям.

Куда планируют инвестировать предприниматели в следующем году

В 2025 году украинские инвесторы определили несколько основных направлений для вложения средств. Лидером среди них остаются акции международных компаний, которые выбрали 35% опрошенных. Это свидетельствует об устойчивом интересе к стабильным и перспективным активам, сохранившимся еще с предыдущего года.

На втором месте находится иностранная недвижимость, которую предпочли 26% респондентов. Спрос на этот вид инвестиций постепенно растет, что свидетельствует о стремлении инвесторов расширить свои портфели за пределами Украины.

Третьим по популярности направлением остается недвижимость в Украине. Ее избрали 22% участников опроса. Хотя из-за военных рисков этот сегмент теряет динамику, он остается важным для тех, кто ищет надежный способ защиты от инфляции и стабильного дохода.

Что еще стоит знать

Напомним, 5 декабря биткоин впервые в истории превысил отметку в 100 000 долларов, достигнув новой рекордной стоимости — 103 800 долларов. Этот резкий рост на 6,1% связан с ожиданиями инвесторов по усилению политической и регуляторной поддержки, которую может обеспечить Дональд Трамп.

Мы также рассказывали, что финансовые инструменты продолжают быть эффективным способом сохранения и приумножения сбережений. В 2025 году у украинцев есть доступ к нескольким надежным зарекомендовавшим себя на рынке вариантам.

инвестиции криптовалюта стартап акции предприниматели облигации

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