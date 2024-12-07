Облігації, депозити та акції — куди вигідно інвестувати в 2025 році

Скарбничка на столі. Фото: Freepik

Фінансові інструменти залишаються надійним способом зберегти та примножити заощадження. У 2025 році українцям доступні кілька перевірених варіантів.

Новини.LIVE розповідають, куди можна вигідно інвестувати в 2025 році.

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Банківські депозити

Це один із найбільш стабільних і зрозумілих варіантів для інвестування. Вони дозволяють отримати фіксований дохід без значних ризиків, що робить їх популярними серед консервативних інвесторів. У 2025 році ставки за депозитами в українських банках варіюються в межах 10-12% річних, залежно від валюти та терміну розміщення.

Переваги:

Гарантія повернення до 600 тисяч гривень через Фонд гарантування вкладів.

Мінімальні ризики.

Недоліки:

Невисока дохідність порівняно з іншими інструментами.

Державні облігації

Одним з найпопулярніших інструментів для інвестування є державні облігації, зокрема, військові облігації. Військові облігації були випущені урядом України для фінансування потреб Збройних сил країни в умовах війни. Вони пропонують привабливі ставки до 18-20% річних, а також є безпечним інструментом завдяки гарантіям держави.

Переваги:

Високий рівень доходності.

Низький рівень ризику через гарантії держави.

Пряме спрямування коштів на підтримку обороноздатності країни.

Крім того, звичайні ОВДП (не військові) залишаються популярним інструментом для інвесторів, які хочуть отримати стабільний дохід, не займаючись активним управлінням інвестиціями. Ставки на гривневі облігації можуть досягати 18-20% річних, а на валютні — менше.

Переваги:

Порівняно високий рівень доходності.

Дохід від облігацій не оподатковується.

Мінімальні ризики завдяки надійності держави.

Придбати облігації можна через банки чи брокерів навіть з невеликими сумами, починаючи від 1 000 гривень.

Інвестиції в акції

Інвестування в акції — це варіант для тих, хто готовий до більших ризиків, але бажає отримати значно вищі доходи. Акції українських компаній, зокрема з IT-сектора та енергетики, можуть показувати суттєвий ріст у 2025 році.

Переваги:

Потенційно високий прибуток завдяки зростанню вартості акцій.

Можливість диверсифікації портфеля.

Недоліки:

Високі ризики, оскільки ринок акцій може бути волатильним.

Необхідність знань для правильного вибору акцій.

Щоб інвестувати в акції, можна скористатися брокерськими послугами або онлайн-платформами, які надають доступ до фондових бірж.

Перш ніж вкладати кошти, враховуйте свої фінансові цілі, рівень ризику та надійність обраного інструмента. Банківські депозити — для консервативних інвесторів, ОВДП — для тих, хто прагне отримати більший дохід без значних ризиків, а акції — для тих, хто готовий до більшої волатильності та шукає можливості для високих прибутків.

Що ще варто знати

Нагадаємо, під час повномасштабної війни український ринок нерухомості зазнав серйозних проблем. Незважаючи на це, експерти радять інвесторам вкладати кошти в квартири, щоб в перспективі отримати непоганий прибуток.

Ми також писали, що військові облігації в умовах економічної нестабільності та війни стають надійним інструментом для довгострокових інвестицій. Вони можуть забезпечити стабільний дохід і стати ефективним способом накопичення капіталу для майбутнього пенсійного забезпечення.