Стабільний дохід на майбутнє — чи можна забезпечити собі пенсію ОВДП

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнецов

В умовах економічної нестабільності та повномасштабної війни українські інвестори все більше звертають увагу на стабільні та надійні інструменти для довгострокових інвестицій, серед яких військові облігації посідають особливе місце. Для тих, хто планує своє пенсійне забезпечення, цей вид інвестицій може стати гарним способом накопичення капіталу, який забезпечить стабільний дохід у майбутньому.

Новини.LIVE розповідають, як забезпечити собі безбідну пенсію завдяки інвестиціям в ОВДП.

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Детальніше про військові облігації

Військові облігації — це інструмент державного боргу, який випускається з метою фінансування національної оборони. В Україні такі облігації, окрім забезпечення фінансування військових потреб, можуть стати привабливим варіантом для інвесторів, які шукають стабільний дохід на довгострокову перспективу. Вони мають кілька ключових переваг:

Гарантія від держави. Оскільки облігації випускає держава, це означає, що основний ризик зазвичай зводиться до мінімуму.

Оскільки облігації випускає держава, це означає, що основний ризик зазвичай зводиться до мінімуму. Високий дохід. На фоні нестабільності на фінансових ринках, військові облігації зазвичай пропонують інвесторам більш вигідні умови з погляду процентних ставок порівняно з іншими інструментами.

На фоні нестабільності на фінансових ринках, військові облігації зазвичай пропонують інвесторам більш вигідні умови з погляду процентних ставок порівняно з іншими інструментами. Захист від інфляції. Інвестиції в облігації можуть стати хорошим інструментом для збереження та примноження капіталу в умовах інфляції, оскільки дохід від облігацій може перевищувати рівень інфляції.

Як військові облігації допоможуть забезпечити пенсію

Інвестиції в військові облігації є відмінним варіантом для тих, хто хоче мати гарантований дохід після виходу на пенсію. Ось кілька причин, чому вони можуть стати частиною вашої пенсійної стратегії:

Довгострокові інвестиції. Військові облігації мають різні терміни погашення, що дозволяє вибирати варіанти як для короткострокових, так і для довгострокових інвестицій. Для пенсійного забезпечення найкраще вибирати облігації з довгим терміном, що забезпечить стабільний дохід протягом кількох років.

Військові облігації мають різні терміни погашення, що дозволяє вибирати варіанти як для короткострокових, так і для довгострокових інвестицій. Для пенсійного забезпечення найкраще вибирати облігації з довгим терміном, що забезпечить стабільний дохід протягом кількох років. Регулярний дохід. Військові облігації виплачують фіксований дохід, що дозволяє інвесторам отримувати стабільні платежі через певні проміжки часу (щоквартально, раз на пів року чи рік). Це може стати важливим джерелом доходу після виходу на пенсію, коли активна трудова діяльність припинена.

Військові облігації виплачують фіксований дохід, що дозволяє інвесторам отримувати стабільні платежі через певні проміжки часу (щоквартально, раз на пів року чи рік). Це може стати важливим джерелом доходу після виходу на пенсію, коли активна трудова діяльність припинена. Безпечне збереження капіталу. Зважаючи на те, що держава гарантує виплати, облігації є безпечним інструментом порівняно з іншими видами інвестицій, такими як акції або комерційні облігації. Це важливо для людей, які хочуть уникнути великих ризиків у своєму пенсійному портфелі.

Для того, щоб правильно інвестувати в військові облігації, потрібно дотримуватись певних правил. Зокрема:

Вибір правильних облігацій. Для пенсійного забезпечення найкраще підходять облігації з найбільшими процентними ставками та довгими термінами погашення. Важливо звернути увагу на умови випуску облігацій, щоб вибрати найбільш вигідний варіант.

Для пенсійного забезпечення найкраще підходять облігації з найбільшими процентними ставками та довгими термінами погашення. Важливо звернути увагу на умови випуску облігацій, щоб вибрати найбільш вигідний варіант. Диверсифікація інвестицій. Хоча військові облігації є безпечними, важливо диверсифікувати свій портфель, поєднуючи їх з іншими видами інвестицій, наприклад, з депозитами або облігаціями корпоративного сектору.

Хоча військові облігації є безпечними, важливо диверсифікувати свій портфель, поєднуючи їх з іншими видами інвестицій, наприклад, з депозитами або облігаціями корпоративного сектору. Регулярне оновлення портфеля. Ринок облігацій не є статичним, тому важливо стежити за новими випусками та переглядати свої інвестиційні стратегії залежно від змін на фінансовому ринку.

Отже, інвестиції в ОВДП — це надійний і стабільний спосіб накопичення капіталу для забезпечення пенсії. Вони дозволяють отримувати регулярний дохід з мінімальними ризиками та сприяють збереженню вартості грошей у часи економічної нестабільності.

Що ще варто знати

Нагадаємо, кошти з "зимової єПідтримки" цього року можна спрямувати на придбання військових облігацій, тим самим долучившись до підтримки захисників країни. Українці можуть оформити цю допомогу в додатку "Дія".

Ми також писали, що українці можуть купити різні військові облігації у 2024 році. Однак прибуток, хоч і невеликий, у січні принесе лише один вид цих ОВДП.