Військові облігації в Дії — куди вкласти гроші в грудні, щоб отримати прибуток в січні

Додаток "Дія". Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнецов

У грудні 2024 року українцям доступна можливість придбати різні військові облігації (ОВДП). Однак прибуток у січні принесе лише один вид цих облігацій.

Новини.LIVE розповідають, куди в які війскові облігації вкласти гроші в грудні для прибутку в січні 2025 року.

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Детальніше про військові облігації

З початком російської повномасштабної агресії проти України 24 лютого 2022 року, Міністерство фінансів ініціювало проведення аукціонів з продажу військових облігацій вже в березні того ж року.

Військові облігації є важливим інструментом залучення інвестицій для підтримки державного бюджету, доступним як для громадян, так і для бізнесу та іноземних інвесторів. Кошти, отримані від продажу облігацій, спрямовуються на покриття фінансових потреб держави під час воєнного стану, зокрема для соціальних виплат та оборонних заходів.

Які ОВДП принесуть прибуток в січні 2025 року

У додатку "Дія" наразі доступна можливість придбати військові облігації "Сімферополь" з річною ставкою 13%. Одна облігація коштує 1081,7 грн, що робить їх доступними для широкого кола інвесторів. Така інвестиція може стати вигідною, особливо враховуючи відносно високий відсоток річних, який пропонується на фоні інших інструментів.

Однак, якщо ви плануєте придбати лише 10 облігацій у грудні, то прибуток у січні складе всього 158 грн. Це означає, що для досягнення суттєвого фінансового результату варто розглядати покупку значно більшої кількості облігацій. Таким чином, інвестиція в "Сімферополь" буде вигідною при покупці більших обсягів, що дозволить отримати вищий прибуток.

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Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні інвестування в державні облігації (ОВДП) надає можливість не лише підтримати економіку країни, а й отримати додатковий дохід. У порівнянні з банківськими депозитами, прибуток від облігацій не підлягає оподаткуванню, що робить їх привабливішим фінансовим інструментом для примноження заощаджень.

Ми також писали, що українці мають можливість використати кошти з програми "зимова єПідтримка" для придбання військових облігацій, таким чином зробивши свій внесок у підтримку захисників України. Придбати облігації можна через мобільний додаток "Дія".