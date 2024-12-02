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Як купити військові облігації та скільки можна заробити

2 грудня 2024 15:07
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Інвестування у військові облігації — як допомогти ЗСУ та заробити
Військові облігації у додатку "Дія". Фото: скриншот/YouTube
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Кожен українець має унікальну можливість вкласти вільні кошти у державні облігації (ОВДП) та заробити на цьому. Такий спосіб примножити свої гроші є вигідніше, ніж вкладатися у депозити, оскільки дохід не обкладається податками на відміну від банківських продуктів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як допомогти армії та водночас заробити на цьому.

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Що таке ОВДП

Перш за все, потрібно розібратися з тим, що саме є ОВДП. Це державні боргові цінні папери, випуском яких займається Міністерство фінансів України. Вони використовуються для залучення додаткових грошей на потреби бюджету.

Перші "військові" облігації з'явилися ще 1 квітня 2014 року, щоб надати фінансову допомогу ЗСУ. Запозичення планувалися в обсязі до 1 млрд, на 2 роки, під 7% річних.

Після 24 лютого 2022 року Уряд України залучив від продажу ОВДП на аукціонах 211,6 млрд грн.

За словами експертів з порталу Мінфін, придбання ОВДП, як і вкладення депозиту, є привабливим інструментом для підвищення доходу, оскільки прибутковість за ними перевищує інфляційні очікування.

Як придбати облігації та скільки можна заробити

Простіше за все буде подивитися наявні облігації у "Дії". Для цього потрібно на головній сторінці додатка натиснути "Військові облігації", а вже там можна обрати бажану облігацію, термін інвестиції та продавця.

Партнеры по продаже облигаций в "Дії"
Партнери з продажу облігацій в "Дії". Фото: скриншот

Партнерами з продажу у "Дії" є:

  • КІНТО;
  • УКРГАЗБАНК;
  • ICU;
  • Sense Bank.

Рекомендується розглянути умови кожного продавця та вибрати для себе оптимальний варіант. За 1 транзакцію можна придбати облігації на суму до 400 тис. грн.

Наприклад, станом на 2 грудня якщо інвестувати в облігацію "Дебальцеве" до 12.05.2027, то 1 облігація коштуватиме 1 013,53 грн, а дохід від неї складе 388,97 грн. Якщо придбати 10 облігацій за 10 135,30 грн, то дохідність складе 3 889,70 грн.

  • Облігація
    Облігація "Дебальцеве" в "Дії". Фото: скриншот
  • Облігація
    Облігація "Дебальцеве" в "Дії". Фото: скриншот
1 / 2

У випадку, якщо вам необхідно потрібні гроші, які витратили на облігації, їх можна придбати, але з втратою невеликого процента. Зазвичай кошти виплачуються у кінцевий день терміну дії облігації або наступного дня.

Якщо вибрати облігацію до 20.05.2026 року — у "Дії" це "Авдіївка" — то вона коштуватиме 1 008,57 грн, а на картку ви отримаєте 217,93 грн доходу. Таким чином, з 10 облігацій на суму 10 085,70 грн ви отримаєте 2 179,30 грн доходу. У випадку подібних облігацій, відсотки будуть виплачувати частинами протягом всього терміну дії облігації, а не по її завершенню.

  • Облігація
    Облігація "Авдіївка" в "Дії". Фото: скриншот
  • Облігація
    Облігація "Авдіївка" в "Дії". Фото: скриншот
1 / 2

Ціна облігації збільшується з кожним днем, і чим ближче дата погашення облігації, тим менший дохід, який можна отримати від неї.

Також облігації можна придбати на лише у додатку "Дія", але й через банки-партнери або брокерські компанії. Їх перелік наведено на сайті Міністерства фінансів України. Мінімальна вартість інвестиції становить 1000 грн.

Кошти гарантовані державою, а тому обов'язково будуть виплачені.

Нагадаємо, альтернативою податку на доходи фізичних осіб може стати обов’язковий викуп військових облігацій. Дозволяючи громадянам інвестувати в армію з поверненням коштів із відсотками, такий підхід може бути корисним для фінансування армії.

Нещодавно Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що пропозиція щодо обов'язкового викупу облігацій як альтернативи податку на доходи фізичних осіб залишається лише пропозицією до обговорення. Вона залишається лише експертною дискусією, яка є досить цікавою.

інвестиції гроші Дія депозити доходи облігації

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15:07 Як купити військові облігації та скільки можна заробити

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