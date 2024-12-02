Инвестирование в военные облигации — как помочь ВСУ и заработать

Военные облигации в приложении "Дія". Фото: скриншот/YouTube

У каждого украинца есть уникальная возможность вложить свободные средства в государственные облигации (ОВГЗ) и заработать на этом. Такой способ приумножить свои деньги выгоднее, чем вкладываться в депозиты, поскольку доход не облагается налогами в отличие от банковских продуктов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как помочь армии и заработать на этом.

Читайте также:

Что такое ОВГЗ

Прежде всего нужно разобраться с тем, что именно есть ОВГЗ. Это государственные долговые ценные бумаги, выпуск которых занимается Министерством финансов Украины. Они используются для привлечения дополнительных денег на нужды бюджета.

Первые "военные" облигации появились еще 1 апреля 2014 года, чтобы оказать финансовую помощь ВСУ. Заимствования планировались в объеме до 1 млрд, на 2 года, под 7% годовых.

После 24 февраля 2022 года правительство Украины привлекло от продажи ОВГЗ на аукционах 211,6 млрд грн.

По словам экспертов из портала Минфин, приобретение ОВГЗ, как и вложение депозита, является привлекательным инструментом для повышения дохода, поскольку доходность по ним превышает инфляционные ожидания.

Как приобрести облигации и сколько можно заработать

Проще всего будет посмотреть имеющиеся облигации в "Дії". Для этого нужно на главной странице приложения нажать "Военные облигации", а там можно выбрать желаемую облигацию, срок инвестиции и продавца.

Партнеры по продаже облигаций в "Дії". Фото: скриншот

Партнерами по продажам в "Дії" являются:

КИНТО;

УКРГАЗБАНК;

ICU;

Sense Bank.

Рекомендуется рассмотреть условия каждого продавца и выбрать оптимальный вариант. За 1 транзакцию можно приобрести облигации на сумму до 400 тыс. грн.

Например, по состоянию на 2 декабря, если инвестировать в облигацию "Дебальцево" до 12.05.2027, то 1 облигация будет стоить 1 013,53 грн, а доход от нее составит 388,97 грн. Если приобрести 10 облигаций за 10 135,30 грн, то доходность составит 3 889,70 грн.

Облигация "Дебальцево" в "Дії". Фото: скриншот

Облигация "Дебальцево" в "Дії". Фото: скриншот 1/2 ​ 2

В случае если вам необходимо нужны деньги, которые потратили на облигации, их можно приобрести, но с потерей небольшого процента. Обычно денежные средства выплачиваются в конечный день срока действия облигации или на следующий день.

Если выбрать облигацию до 20.05.2026 года — в "Дії" это "Авдеевка" — то она будет стоить 1 008,57 грн, а на карту вы получите 217,93 грн дохода. Таким образом, из 10 облигаций на сумму 10 085,70 грн вы получите 2 179,30 грн дохода. В случае подобных облигаций проценты будут выплачиваться частями в течение всего срока действия облигации, а не по ее завершению.

Облигация "Авдеевка" в "Дії". Фото: скриншот

Облигация "Авдеевка" в "Дії". Фото: скриншот 1/2 ​ 2

Цена облигации увеличивается с каждым днем и чем ближе дата погашения облигации, тем меньше доход, который можно получить от нее.

Также облигации можно приобрести не только в приложении "Дія", но и через банки-партнеры или брокерские компании. Их перечень приведен на сайте Министерства финансов Украины. Минимальная стоимость инвестиции составляет 1000 грн.

Средства гарантированы государством, поэтому обязательно будут выплачены.

Напомним, альтернативой налогу на доходы физических лиц может стать обязательный выкуп военных облигаций. Позволяя гражданам инвестировать в армию с возвратом средств с процентами, такой подход может быть полезен для финансирования армии.

Недавно Председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что предложение об обязательном выкупе облигаций как альтернатива налогу на доходы физических лиц остается лишь предложением к обсуждению. Она остается лишь экспертной дискуссией, которая достаточно интересна.