Викуп облігацій під час війни - Гетманцев дав подробиці - новини України

Данило Гетманцев. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Пропозиція щодо обов’язкового викупу облігацій як альтернатива податку на доходи фізичних осіб – є лише пропозицією до обговорення. Вона жодним чином не розглядається ні на рівні уряду, ні на рівні проектів у комітеті. Це лише експертна дискусія, яка видається досить цікавою.

Про це Новини.LIVE сказав Данило Гетманцев, голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

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"Я запропонував обговорити можливість обов’язкового викупу облігацій як альтернативу податку на доходи фізичних осіб. Мені здається, якщо сприймати це як саме альтернативу оподаткування доходів, то це класний інструмент, який використовував Ізраїль у 80-х роках", — пояснив Гетманцев.

За його словами, обов’язковий викуп облігацій добре показав себе в контексті акумулювання доходів до державного бюджету на армію. Адже той, хто інвестує за рахунок частини свого доходу, навіть обов’язково, на фінансування армії, точно отримає ці гроші назад.

"Такий громадянин не втратить вартість цих коштів, отримає відсотки на них і буде зацікавлений у тому, щоби Україна виграла. Але це пропозиція до обговорення, вона жодним чином не розглядається на рівні уряду, навіть немає жодного проекту на комітеті. Це просто експертна дискусія, яка мені видається досить цікавою", — підсумував депутат.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав закон про бюджет-2025. За ним на оборону спрямують 26,3% ВВП, тобто 2,23 трлн грн. Це на 47,6 млрд грн більше, ніж було цього року.

А з 1 грудня вступає в силу закон про істотне підвищення податків в Україні для фізичних осіб та підприємств. За словами Данила Гетманцева, голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, це необхідний крок для забезпечення виконання бюджету-2025.