Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військова економіка arrow Держбюджет 2025 — скільки коштів витратять на оборону України arrow

Держбюджет 2025 — скільки коштів витратять на оборону України

29 листопада 2024 14:16
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Державний бюджет України 2025 — які пріоритети безпеки та оборони
Військові навчання. Фото: Reuters
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Президент України підписав державний бюджет на 2025 рік, затверджений парламентом. Головним пріоритетом фінансового документа буде забезпечення безпеки та оборони країни.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Читайте також:

Скільки грошей у 2025 році спрямують на оборону 

У 2025 році на оборону буде спрямовано 26,3% ВВП, що становить 2,23 трлн грн. Це на 47,6 млрд грн більше, ніж у 2024 році. 

Основні напрямки бюджету: 

  • Оплата праці військових. На грошове забезпечення військовослужбовців передбачено 1,16 трлн грн, що перевищує показник 2024 року на 10 млрд грн.
  • Озброєння та військова техніка. Закупівля та модернізація озброєння отримає фінансування у розмірі 739 млрд грн. Це дозволить оснастити армію сучасними системами озброєння для підвищення ефективності бойових дій.
  • Оборонна промисловість. На розвиток оборонного сектору буде спрямовано 55,1 млрд грн. Кошти підуть на модернізацію виробничих потужностей та впровадження новітніх технологій.

Особливу увагу приділено фінансуванню безпілотних систем, зокрема DeepStrike.

"Цей бюджет – це наша відповідь на виклики війни. Він спрямований на зміцнення обороноздатності країни, підтримку наших захисників і розвиток оборонно-промислового комплексу", — повідомив Рустем Умєров.

Нагадаємо, народний депутат Ярослав Железняк заявив, що Україна залежить від кредиту G7 і наразі достеменно невідомо, чи забезпечена країна достатньою кількістю грошей на 2025 рік. 

Також нещодавно Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу України, що призведе до історичного підвищення податків. 

держбюджет ВВП оборонна сфера військові бюджет

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:25 Як військовому забрати посвідчення УБД, якщо він не може ходити

15:24 Новий рік у Харкові — чи будуть в місті святкування

15:22 РФ стоїть за масштабною диверсією в Європі, — розвідка Британії

15:13 Відключення води в Одесі — кому варто підготуватися

15:12 Британська розвідка пояснила, чому РФ вдарила ракетою "Орєшнік"

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

15:10 Рубль пішов на дно — як влада довела росіян до прірви

15:00 Борис Джонсон назвав умови прибуття британських військ до України

14:59 В Одесі вирішили відновити глибоководний випуск — деталі

14:56 В останній день осені вдарять морози — прогноз погоди для Харкова

14:54 Замість зірки буде "їжак" — як виглядатиме головна ялинка Львова

15:25 Як військовому забрати посвідчення УБД, якщо він не може ходити

15:24 Новий рік у Харкові — чи будуть в місті святкування

15:22 РФ стоїть за масштабною диверсією в Європі, — розвідка Британії

15:13 Відключення води в Одесі — кому варто підготуватися

15:12 Британська розвідка пояснила, чому РФ вдарила ракетою "Орєшнік"

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

15:10 Рубль пішов на дно — як влада довела росіян до прірви

15:00 Борис Джонсон назвав умови прибуття британських військ до України

14:59 В Одесі вирішили відновити глибоководний випуск — деталі

14:56 В останній день осені вдарять морози — прогноз погоди для Харкова

14:54 Замість зірки буде "їжак" — як виглядатиме головна ялинка Львова

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

28 листопада 2024
Ексклюзив

18:33 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

06:05 В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

Text

13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Text

12:42 Нардеп пояснив, де брати гроші на підтримку ветеранів

Text

08:22 Як довго будуть тривати відключення світла — прогноз експерта

Text

08:00 Екстрене звернення президента Зеленського — ефір Ранок.LIVE

28 листопада 2024
Text

21:22 Нардеп пояснив, яких змін потребує документ про бронювання

Text

17:59 Важлива заява Єрмака та погрози Путіна — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 В Україні у 2025 році різко підвищаться тарифи, — експерт

Text

15:01 Атака на Україну — по скільки годин на добу вимикатимуть світло

Text

13:34 Нагорняк сказав, скільки днів на відновлення енергосистеми

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят