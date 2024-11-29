Державний бюджет України 2025 — які пріоритети безпеки та оборони

Військові навчання. Фото: Reuters

Президент України підписав державний бюджет на 2025 рік, затверджений парламентом. Головним пріоритетом фінансового документа буде забезпечення безпеки та оборони країни.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

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Скільки грошей у 2025 році спрямують на оборону

У 2025 році на оборону буде спрямовано 26,3% ВВП, що становить 2,23 трлн грн. Це на 47,6 млрд грн більше, ніж у 2024 році.

Основні напрямки бюджету:

Оплата праці військових. На грошове забезпечення військовослужбовців передбачено 1,16 трлн грн, що перевищує показник 2024 року на 10 млрд грн.

На грошове забезпечення військовослужбовців передбачено 1,16 трлн грн, що перевищує показник 2024 року на 10 млрд грн. Озброєння та військова техніка . Закупівля та модернізація озброєння отримає фінансування у розмірі 739 млрд грн. Це дозволить оснастити армію сучасними системами озброєння для підвищення ефективності бойових дій.

. Закупівля та модернізація озброєння отримає фінансування у розмірі 739 млрд грн. Це дозволить оснастити армію сучасними системами озброєння для підвищення ефективності бойових дій. Оборонна промисловість. На розвиток оборонного сектору буде спрямовано 55,1 млрд грн. Кошти підуть на модернізацію виробничих потужностей та впровадження новітніх технологій.

Особливу увагу приділено фінансуванню безпілотних систем, зокрема DeepStrike.

"Цей бюджет – це наша відповідь на виклики війни. Він спрямований на зміцнення обороноздатності країни, підтримку наших захисників і розвиток оборонно-промислового комплексу", — повідомив Рустем Умєров.

Нагадаємо, народний депутат Ярослав Железняк заявив, що Україна залежить від кредиту G7 і наразі достеменно невідомо, чи забезпечена країна достатньою кількістю грошей на 2025 рік.

Також нещодавно Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу України, що призведе до історичного підвищення податків.