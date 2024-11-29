Государственный бюджет Украины 2025 - какие приоритеты безопасности и обороны

Военные учения. Фото: Reuters

Президент Украины подписал государственный бюджет на 2025 год, утвержденный парламентом. Главным приоритетом финансового документа станет обеспечение безопасности и обороны страны.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

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Сколько денег в 2025 году направят на оборону

В 2025 году на оборону будут направлены 26,3% ВВП, что составляет 2,23 трлн грн. Это на 47,6 млрд грн больше, чем в 2024 году.

Основные направления бюджета:

Оплата труда военных. На денежное довольствие военнослужащих предусмотрено 1,16 трлн грн, что превышает показатель 2024 года на 10 млрд грн.

На денежное довольствие военнослужащих предусмотрено 1,16 трлн грн, что превышает показатель 2024 года на 10 млрд грн. Вооружение и военная техника . Закупка и модернизация вооружения получит финансирование в размере 739 млрд. грн. Это позволит оснастить армию современными вооруженными системами для повышения эффективности боевых действий.

. Закупка и модернизация вооружения получит финансирование в размере 739 млрд. грн. Это позволит оснастить армию современными вооруженными системами для повышения эффективности боевых действий. Оборонительная промышленность. На развитие оборонного сектора будет направлено 55,1 млрд. грн. Денежные средства пойдут на модернизацию производственных мощностей и внедрение новейших технологий.

Особое внимание уделено финансированию беспилотных систем, в частности DeepStrike.

"Этот бюджет — это наш ответ на вызовы войны. Он направлен на укрепление обороноспособности страны, поддержку наших защитников и развитие оборонно-промышленного комплекса", — сообщил Рустем Умеров.

Напомним, народный депутат Ярослав Железняк заявил, что Украина зависит от кредита G7 и пока доподлинно неизвестно, обеспечена ли страна достаточным количеством денег на 2025 год.

Также недавно Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, что приведет к историческому повышению налогов.