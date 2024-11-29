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Госбюджет 2025 — сколько средств потратят на оборону Украины

29 ноября 2024 14:16
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Государственный бюджет Украины 2025 - какие приоритеты безопасности и обороны
Военные учения. Фото: Reuters
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Президент Украины подписал государственный бюджет на 2025 год, утвержденный парламентом. Главным приоритетом финансового документа станет обеспечение безопасности и обороны страны. 

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

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В 2025 году на оборону будут направлены 26,3% ВВП, что составляет 2,23 трлн грн. Это на 47,6 млрд грн больше, чем в 2024 году.

Основные направления бюджета:

  • Оплата труда военных. На денежное довольствие военнослужащих предусмотрено 1,16 трлн грн, что превышает показатель 2024 года на 10 млрд грн.
  • Вооружение и военная техника . Закупка и модернизация вооружения получит финансирование в размере 739 млрд. грн. Это позволит оснастить армию современными вооруженными системами для повышения эффективности боевых действий.
  • Оборонительная промышленность. На развитие оборонного сектора будет направлено 55,1 млрд. грн. Денежные средства пойдут на модернизацию производственных мощностей и внедрение новейших технологий.

Особое внимание уделено финансированию беспилотных систем, в частности DeepStrike.

"Этот бюджет — это наш ответ на вызовы войны. Он направлен на укрепление обороноспособности страны, поддержку наших защитников и развитие оборонно-промышленного комплекса", — сообщил Рустем Умеров.

Напомним, народный депутат Ярослав Железняк заявил, что Украина зависит от кредита G7 и пока доподлинно неизвестно, обеспечена ли страна достаточным количеством денег на 2025 год.

Также недавно Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, что приведет к историческому повышению налогов.

госбюджет ВВП оборонная сфера военные бюджет

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