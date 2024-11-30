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Гетманцев рассказал об обязательном выкупе облигаций

30 ноября 2024 06:34
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист
Выкуп облигаций во время войны - Гетманцев дал подробности - Новости Украины
Даниил Гетманцев. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист

Предложение об обязательном выкупе облигаций как альтернатива налогу на доходы физических лиц является лишь предложением к обсуждению. Оно никак не рассматривается ни на уровне правительства, ни на уровне проектов в комитете. Это лишь экспертная дискуссия, которая кажется достаточно интересной.

Об этом Новини.LIVE сказал Данило Гетманцев, глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике.

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"Я предложил обсудить возможность обязательного выкупа облигаций как альтернативу налога на доходы физических лиц. Мне кажется, если воспринимать это как именно альтернативу налогообложения доходов, то это классный инструмент, который использовал Израиль в 80-х годах", — пояснил Гетманцев.

По его словам, обязательный выкуп облигаций хорошо показал себя в контексте аккумулирования доходов в государственный бюджет на армию. Ведь тот, кто инвестирует за счет части своего дохода, даже обязательно, на финансирование армии, точно получит эти деньги обратно.

"Такой гражданин не потеряет стоимость этих средств, получит проценты на них и будет заинтересован в том, чтобы Украина выиграла. Но это предложение к обсуждению, оно никоим образом не рассматривается на уровне правительства, даже нет ни одного проекта на комитете. Это просто экспертная дискуссия, которая мне кажется достаточно интересной", — подытожил депутат.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о бюджете-2025. Согдасно нему на оборону направят 26,3% ВВП, то есть 2,23 трлн. Это на 47,6 млрд грн больше, чем было в этом году.

С 1 декабря вступает в силу закон о существенном повышении налогов в Украине для физических лиц и предприятий. По словам Даниила Гетманцева, председателя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, это необходимый шаг для обеспечения выполнения бюджета-2025.

налоги армия война в Украине війна облигации

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