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Військові облігації можна купити за тисячу від Зеленського в Дії

4 грудня 2024 10:50
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Військові облігації — як придбати ОВДП за тисячу від Зеленського
Телефон в руках. Фото: Вечірній Київ
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Українці можуть направити кошти з "зимової єПідтримки" на придбання військових облігацій, тим самим долучившись до підтримки захисників країни. Це можна зробити через застосунок "Дія".

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

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Відомо, що номінальна вартість однієї державної облігації становить 1000 гривень. Кошти, інвестовані в ці облігації, будуть спрямовані на фінансування потреб держави під час воєнного стану, зокрема на безпеку та оборону. У повідомленні також сказано, що отримані 1000 гривень звільнено від оподаткування.

У Мінфіні нагадали, що програма триватиме з грудня 2024 року до лютого 2025 року і реалізовуватиметься через застосунок "Дія", відділення Укрпошти та банки-партнери.

"Кошти, які будуть зараховані на банківські картки, можна буде використати до кінця 2025 року. Для пенсіонерів і людей з інвалідністю, яким Укрпошта доставлятиме гроші, термін використання триватиме до березня 2025 року", — йдеться в повідомленні.

Для того, щоб придбати військові облігації через "Дію", потрібно виконати такі кроки:

  1. Перейдіть до розділу "Послуги" у застосунку "Дія" та знайдіть вкладку "Військові облігації".
  2. Оберіть тип облігацій, які хочете придбати, за назвою українських міст чи територій.
  3. Виберіть банк або брокера, через якого здійснюватиметься купівля облігацій.
  4. Заповніть контактні дані та вкажіть картку "єПідтримка", на яку надходитимуть виплати.
  5. Перевірте заповнену інформацію та відправте запит до обраного партнера.
  6. Підпишіть документи, необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах, та оплатіть облігації.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці мають можливість інвестувати в державні облігації (ОВДП), що дозволяє не лише підтримати економіку, а й отримати додатковий дохід. На відміну від банківських депозитів, прибуток від таких облігацій звільнений від оподаткування, що робить їх більш вигідним фінансовим інструментом для примноження заощаджень.

Ми також писали, що наприкінці листопада голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев запропонував розглянути обов’язковий викуп військових облігацій як альтернативу податку на доходи фізичних осіб. За його словами, такий підхід може стати дієвим інструментом для фінансування Збройних сил України. Цей механізм дозволить громадянам підтримувати армію, інвестуючи в оборону, а згодом отримувати повернення коштів із відсотками.

Мінфін Дія гроші єПідтримка ОВДП облігації

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