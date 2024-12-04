Военные облигации — как приобрести ОВГЗ за тысячу от Зеленского

Телефон в руках. Фото: Вечірній Київ

Украинцы могут направить средства с "Зимової єПідтримки" на приобретение военных облигаций, тем самым приобщившись к поддержке защитников страны. Это можно сделать через приложение "Дія".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Известно, что номинальная стоимость одной государственной облигации составляет 1000 гривен. Средства, инвестированные в эти облигации, будут направлены на финансирование потребностей государства во время военного положения, в том числе на безопасность и оборону. В сообщении также говорится, что полученные 1000 гривен освобождены от налогообложения.

В Минфине напомнили, что программа будет продолжаться с декабря 2024 года по февраль 2025 года и будет реализовываться через приложение "Дія", отделения Укрпошты и банки-партнеры.

"Средства, которые будут зачислены на банковские карты, можно будет использовать до конца 2025 года. Для пенсионеров и людей с инвалидностью, которым Укрпошта будет доставлять деньги, срок использования будет продолжаться до марта 2025 года", — говорится в сообщении.

Для того чтобы приобрести военные облигации через "Дію", нужно выполнить следующие шаги:

Перейдите в раздел "Услуги" в приложении "Дія" и найдите вкладку "Военные облигации". Выберите тип облигаций, которые хотите приобрести под названием украинских городов или территорий. Выберите банк или брокера, через который будет производиться покупка облигаций. Заполните контактные данные и укажите карту "єПідтримка", на которую будут поступать выплаты. Проверьте заполненную информацию и отправьте запрос на выбранного партнера. Подпишите документы, необходимые для открытия счета в ценных бумагах, и оплатите облигации.

Что еще стоит знать

Напомним, у украинцев есть возможность инвестировать в государственные облигации (ОВГЗ), что позволяет не только поддержать экономику, но и получить дополнительный доход. В отличие от банковских депозитов, прибыль от таких облигаций освобождена от налогообложения, что делает их более выгодным финансовым инструментом для приумножения сбережений.

Мы также писали, что в конце ноября глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев предложил рассмотреть обязательный выкуп военных облигаций как альтернативу налогу на доходы физических лиц. По его словам, такой подход может стать действенным инструментом финансирования Вооруженных сил Украины. Этот механизм позволит гражданам поддерживать армию, инвестируя в оборону, а затем получать возврат средств с процентами.