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Какие военные облигации купить, чтобы получить прибыль в январе

5 декабря 2024 10:50
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Военные облигации в Дії — куда вложить деньги в декабре, чтобы получить прибыль в январе
Приложение "Дія". Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

В декабре 2024 года украинцам доступна возможность приобрести разные военные облигации (ОВГЗ). Однако прибыль в январе принесет только один вид этих облигаций.

Новини.LIVE рассказывают, куда, в какие военные облигации вложить деньги в декабре для прибыли в январе 2025 года.

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С началом российской полномасштабной агрессии против Украины 24 февраля 2022 года Министерство финансов инициировало проведение аукционов по продаже военных облигаций уже в марте того же года.

Военные облигации являются важным инструментом привлечения инвестиций для поддержки государственного бюджета, доступным как гражданам, так и бизнесу и иностранным инвесторам. Средства, вырученные от продажи облигаций, направляются на покрытие финансовых потребностей государства во время военного положения, в частности для социальных выплат и оборонных мер.

Какие ОВГЗ принесут прибыль в январе 2025 года

В приложении "Дія" доступна возможность приобрести военные облигации "Симферополь" с годовой ставкой 13%. Одна облигация стоит 1081,7 грн, что делает их доступными для широкого круга инвесторов. Такая инвестиция может стать выгодной, особенно учитывая относительно высокий процент годовых, который предлагается на фоне других инструментов.

Однако, если вы планируете приобрести только 10 облигаций в декабре, то прибыль в январе составит всего 158 грн. Это означает, что для достижения существенного финансового результата следует рассматривать покупку гораздо большего количества облигаций. Таким образом, инвестиция в "Симферополь" будет выгодна при покупке больших объемов, что позволит получить более высокую прибыль.

Какую военные облигации принесут прибыль в январе 2025 года
Источник: скриншот

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине инвестирование в государственные облигации (ОВГЗ) дает возможность не только поддержать экономику страны, но и получить дополнительный доход. По сравнению с банковскими депозитами прибыль от облигаций не подлежит налогообложению, что делает их более привлекательным финансовым инструментом для приумножения сбережений.

Мы также писали, что украинцы имеют возможность использовать средства из программы "Зимова єПідтримка" для приобретения военных облигаций, таким образом внес свой вклад в поддержку защитников Украины. Приобрести облигации можно через мобильное приложение "Дія".

Дия инвестиции деньги ОВГЗ облигации

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