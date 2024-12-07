Облигации, депозиты и акции — куда выгодно инвестировать в 2025 году

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Финансовые инструменты остаются надежным способом сохранить и приумножить сбережения. В 2025 году украинцам доступно несколько проверенных вариантов.

Новини.LIVE рассказывают, куда можно выгодно инвестировать в 2025 году.

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Банковские депозиты

Это один из наиболее стабильных и понятных вариантов для инвестирования. Они позволяют получить фиксированный доход без значительных рисков, что делает их популярными среди консервативных инвесторов. В 2025 году ставки по депозитам в украинских банках варьируются в пределах 10-12% годовых в зависимости от валюты и срока размещения.

Достоинства:

Гарантия возврата в 600 тысяч гривен через Фонд гарантирования вкладов.

Минимальные опасности.

Недостатки:

Невысокая доходность по сравнению с другими инструментами.

Государственные облигации

Одним из самых популярных инструментов для инвестирования являются государственные облигации, в частности, военные облигации, выпущенные правительством Украины для финансирования потребностей Вооруженных сил страны в условиях войны. Они предлагают привлекательные ставки до 18-20% годовых, а также являются безопасным инструментом благодаря гарантиям государства.

Достоинства:

Высокий уровень доходности.

Низкий уровень риска из-за гарантий государства.

Прямое направление средств на поддержку обороноспособности страны.

Кроме того, обычные ОВГЗ (не военные) остаются популярным инструментом для инвесторов, желающих получить стабильный доход, не занимаясь активным управлением инвестициями. Ставки на гривневые облигации могут достигать 18-20% годовых, а на валютные — меньше.

Достоинства:

Сравнительно высок уровень доходности.

Доход от облигаций не облагается налогом.

Минимальные риски благодаря надежности государства.

Приобрести облигации можно через банки или брокеров даже с небольшими суммами, начиная от 1000 гривен.

Инвестиции в акции

Инвестирование в акции — это вариант для тех, кто готов к большему риску, но желает получить значительно более высокие доходы. Акции украинских компаний, в том числе из IT-сектора и энергетики, могут показывать существенный рост в 2025 году.

Достоинства:

Потенциально высока прибыль благодаря росту стоимости акций.

Возможность диверсификации портфеля.

Недостатки:

Высоки риски, поскольку рынок акций может быть волатильным.

Необходимость знаний для правильного выбора акций.

Чтобы инвестировать в акции, можно воспользоваться брокерскими услугами или онлайн-платформами, предоставляющими доступ к фондовым биржам.

Прежде чем вкладывать средства, учитывайте свои финансовые цели, уровень риска и надежность выбранного инструмента. Банковские депозиты — для консервативных инвесторов, ОВГЗ — для тех, кто стремится получить больший доход без значительных рисков, а акции — для тех, кто готов к большей волатильности и ищет возможности для высоких доходов.

Что еще стоит знать

Напомним, во время полномасштабной войны украинский рынок недвижимости испытал серьезные проблемы. Несмотря на это, эксперты советуют инвесторам вкладывать средства в квартиры, чтобы в перспективе получить неплохую прибыль.

Мы также писали, что военные облигации в условиях экономической нестабильности и войны становятся надежным инструментом долгосрочных инвестиций. Они могут обеспечить стабильный доход и стать эффективным способом накопления капитала для будущего пенсионного обеспечения.