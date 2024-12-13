Кто станет регулятором криптовалютного рынка в Украине — Гетманцев рассказал

Криптовалютная монета Bitcoin. Фото: Unsplash

Национальный банк Украины будет предложен как регулятор рынка рабочей группой, работающей над созданием законодательства по криптоактивам. Ранее Минцифра и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) являлись главными обсуждаемыми субъектами будущего регулирования крипторынка в Украине.

Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью "Минфину".

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"Большинство экспертов соглашается, что Нацкомиссия по ценным бумагам не является оптимальным вариантом регулятора, учитывая ее низкую институциональную способность. И рабочая группа будет предлагать комитету как регулятору Национальный банк. Это также отражено в меморандуме с МВФ", — сказал он.

В комментарии для издания Incrypted нардеп Ярослав Железняк подтвердил, что самый вероятный рассматриваемый сейчас вариант — это НБУ.

"Я полностью согласен с коллегой, что у НКЦБФР нет ни способности, ни перспектив (с таким руководством) относительно появления такой способности. Это уже понимают наши партнеры. Поэтому в новом меморандуме МВФ будет указано, что Совет финансовой стабильности должен рассмотреть этот вопрос и дать свое видение, кто будет регулятором", — заявил Железняк.

Кроме того, Гетманцев подтвердил, что к криптовалюте будет применена модель налогообложения, похожая на модель налогообложения ценных бумаг. Также он подчеркнул, что она будет применяться не к доходу, а к прибыли.

"То есть, если биткоин значительно вырос, это не значит, что с вас сразу потребуют больше налогов. На обсуждении концепт, по которому вы, скажем, покупаете за деньги крипту и за деньги ее продаете. Разница, если она плюсовая, облагается налогом, убыток, — конечно, нет", — объясняет он.

Гетманцев заявил, что повышение стоимости криптовалюты во время владения не будет облагаться налогами.

Окончательная версия законопроекта, который должен регулировать рынок криптовалют в Украине и определять налоговые требования к операциям, связанным с ними, до сих пор не была представлена.

Напомним, правительства по всему миру занимают заметные позиции на крипторынку, имея значительные резервы. Например, Украина является одним из лидеров держателей биткоина, в ее резерве находится 186 биткоинов.

Также мы писали, что большинство украинских предпринимателей в 2024 году избрали криптовалюту как основное средство для инвестиций. Но в 2025 году лидером по направлениям инвестиций останутся акции международных компаний.