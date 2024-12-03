Фондовий ринок — як працює і чому США на вершині світу інвестицій

Телефон з відображенням акцій coinbase. Фото: Unsplash

Для залучення капіталу компанії по всьому світу використовують фондовий ринок. Вони продають свої облігації та акції інвесторам, які шукають нові інвестиції. Відповідно, інвестори також отримують прибуток.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що таке фондовий ринок та чому він такий популярний в США.

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Що таке фондовий ринок

Фондовий ринок є фінансовим майданчиком, на якому укладаються угоди купівлі-продажу акцій, облігацій та інших цінних паперів.

Суб’єктами є продавці та покупці, як на біржах, так і ті, що виконують позабіржову торгівлю. Партнерство та конкуренція складають основу ринку. Цінні папери включають:

облігації;

ф'ючерси;

акції;

опціони;

паї біржових фондів тощо.

Фондовий ринок завжди працює за суворими стандартами, а його діяльність контролюють регулятори. Завдяки цьому припиняються порушення, серед яких можуть бути шахрайство, маніпулятивне ціноутворення на активи тощо.

Продавці (емітенти) акцій чи облігацій пропонують інвесторам купити певну їх кількість, чим залучають кошти для господарювання та його подальшого розвитку.

Інвестор, який купує акції, може отримати дохід на різниці між ціною придбання та ціною продажу. Люди, які вірили в успіх компаній Apple, Facebook і Microsoft, отримали можливість пристойно заробити гроші. Деякі акції приносять інвесторам додатковий прибуток у вигляді дивідендів.

Купівля облігацій дає можливість заробити на відсоткових ставках, розмір яких нерідко залежить від терміну звернення облігацій. Цей інструмент сприяє залученню кредитних коштів емітентам. В Україні Міністерство фінансів випускає облігації внутрішньої держпозики.

Інвестор бере на себе певні зобов’язання, купуючи опціони та ф'ючерси. Наприклад, можна купити ф’ючерс, базовим активом якого є акції компанії Amazon, з обов’язком придбати або виплатити курсову різницю до заздалегідь визначеної дати. У день укладання угоди ціна визначається. Якщо вартість базового активу зміниться у більший бік до моменту виконання ф'ючерсу, різниця стане прибутком інвестора. Якщо в менший, гроші загубляться.

Існують додаткові інструменти на фондовій біржі. Початківцям краще використовувати найбільш безпечні методи, як-от купувати облігації. Коли знання та досвід накопичаться, можна переходити до торгівлі акціями, а потім і до похідних фінансових інструментів, які мають більший ризик.

Чим зумовлена популярність фондового ринку в Америці

Американський фондовий ринок — найбільший та найпрогресивніший майданчик для інвестиційної діяльності. Популярність ринку забезпечена високим рівнем капіталізації, великим вибором інструментів та відкритістю для інвесторів з усього світу.

Понад 50% світового біржового обороту відбувається на американському фондовому ринку. У ньому представлено понад 5000 акцій і 2000 паперів фондів ETF, які походять із 9 секторів економіки.

Американський фондовий ринок складається з 13 бірж. Найбільшими з них є електронна біржа NASDAQ та Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE):

NYSE є біржею з найбільшою капіталізацією компаній. У цьому місці торгуються "блакитні фішки", акції найбільш стабільних і ліквідних компаній.

NASDAQ — це центр високотехнологічних компаній. Це друга електронна біржа за капіталізацією у світі після Нью-Йорка.

Індекси створюються, щоб оцінити стан ринку та порівняти дохідність певних інвестицій. Загалом на фондовому ринку Сполучених Штатів існує приблизно 1000 таких індексів. З них найбільш відомими:

Індекс Dow Jones — складається з 30 найбільших американських компаній. Він використовується як один зі способів оцінки стану економіки країни.

Індекс S&P 500 — складається з цінних паперів 500 найбільш ліквідних компаній у країні.

Індекс NYSE Composite — містить акції більш як 2000 компаній у Сполучених Штатах та інших країнах.

Індекс NASDAQ Composite — складається з фінансових інструментів і звичайних акцій компаній, які торгують на однойменній біржі.

Індекс NASDAQ-100 — складається з вартості акцій сто найвідоміших компаній на біржі.

На американській фондовій біржі зосереджені тисячі акцій різних компаній, фондів і індексів, що дозволяє обирати найкращу інвестиційну стратегію та диверсифікувати ризики.

Долар США, який вважається однією з найстабільніших валют у світі, є єдиною валютою, на якій проводяться торги, що дозволяє захиститися від девальвації нашої національної валюти.

В Америці фондовий ринок функціонує давно і законодавча база захисту інвесторів надійна та налагоджена. Інвестори мають чудову можливість розпочати інвестиції з невеликих сум і брати на себе акції відомих компаній зі світовим ім'ям.

Нагадаємо, кожен громадянин України має чудову можливість вкласти свої вільні гроші у державні облігації (ОВДП) і заробити на цьому. Оскільки дохід не обкладається податками, на відміну від банківських послуг, це кращий спосіб примножити свої гроші, ніж вкладатися у депозити.

Також ми писали, що на ринку нерухомості ліквідність квартири залежить від того, чи відповідає житло новим тенденціям і наскільки задовольняє потреби клієнтів. Об’єкт, який пропонує багатофункціональний зовнішній простір і зручне внутрішнє планування, з великою ймовірністю буде мати попит серед інвесторів.