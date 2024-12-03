Фондовый рынок — как работает и почему США на вершине мира инвестиций

Телефон с отображением акций coinbase. Фото: Unsplash

Для привлечения капитала компании по всему миру используют фондовый рынок. Они продают свои облигации и акции инвесторам, которые ищут новые инвестиции. Соответственно, инвесторы также получают прибыль.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что такое фондовый рынок и почему он так популярен в США.

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Что такое фондовый рынок

Фондовый рынок является финансовой площадкой, на которой заключаются сделки купли-продажи акций, облигаций и других ценных бумаг.

Субъектами являются продавцы и покупатели, как на биржах, так и выполняющие внебиржевую торговлю. Партнерство и конкуренция составляют основу рынка. Ценные бумаги включают:

облигации;

фьючерсы;

акции;

опционы;

паи биржевых фондов и т.д.

Фондовый рынок всегда работает по строгим стандартам, а его деятельность контролируют регуляторы. Благодаря этому прекращаются нарушения, среди которых могут быть мошенничество, манипуляционные ценообразования на активы и т.д.

Продавцы (эмитенты) акций или облигаций предлагают инвесторам купить определенное количество, чем привлекают средства для хозяйствования и его дальнейшего развития.

Инвестор, покупающий акции, может получить доход на разнице между ценой покупки и ценой продажи. Люди, верившие в успех компаний Apple, Facebook и Microsoft, получили возможность прилично заработать деньги. Некоторые акции приносят инвесторам дополнительную прибыль в виде дивидендов.

Покупка облигаций позволяет заработать на процентных ставках, размер которых нередко зависит от срока обращения облигаций. Этот инструмент способствует привлечению кредитных средств эмитентам. В Украине Министерство финансов выпускает облигации внутреннего госзайма.

Инвестор берет на себя определенные обязательства, покупая опционы и фьючерсы. К примеру, можно купить фьючерс, базовым активом которого являются акции компании Amazon, с обязанностью приобрести или выплатить курсовую разницу до заранее определенной даты. В день заключения сделки цена определяется. Если стоимость базового актива изменится в большую сторону к моменту выполнения фьючерса, разница станет прибылью инвестора. Если в меньшее, деньги потеряются.

Есть и дополнительные инструменты на фондовой бирже. Начинающим лучше использовать наиболее безопасные методы, например покупать облигации. Когда знание и опыт накопятся, можно переходить к торговле акциями, а затем и к производным финансовым инструментам, имеющим больший риск.

Чем обусловлена популярность фондового рынка в Америке

Американский фондовый рынок — самая большая и самая прогрессивная площадка для инвестиционной деятельности. Известность рынка обеспечена высоким уровнем капитализации, большим выбором инструментов и открытостью для инвесторов со всего мира.

Более 50% мирового биржевого оборота происходит на американском фондовом рынке. В нем представлено более 5000 акций и 2000 бумаг фондов ETF, происходящих из 9 секторов экономики.

Американский фондовый рынок состоит из 13 бирж. Крупнейшими из них являются электронная биржа NASDAQ и Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE):

NYSE является биржей с наибольшей капитализацией компаний. В этом месте торгуются "голубые фишки", акции наиболее стабильных и ликвидных компаний.

NASDAQ — это центр высокотехнологичных компаний. Это вторая электронная биржа по капитализации в мире после Нью-Йорка.

Индексы создаются для оценки состояния рынка и сравнения доходности определенных инвестиций. В общей сложности на фондовом рынке Соединенных Штатов существует примерно 1000 таких индексов. Из них наиболее известны:

Индекс Dow Jones — состоит из 30 крупнейших американских компаний. Он используется как один из способов оценки состояния экономики страны.

Индекс S&P 500 — состоит из ценных бумаг 500 наиболее ликвидных компаний в стране.

Индекс NYSE Composite — содержит акции более 2000 компаний в Соединенных Штатах и других странах.

Индекс NASDAQ Composite — состоит из финансовых инструментов и обыкновенных акций компаний, торгующих на одноименной бирже.

Индекс NASDAQ-100 — состоит из стоимости акций сто самых известных компаний на бирже.

На американской фондовой бирже сосредоточены тысячи акций разных компаний, фондов и индексов, что позволяет выбирать лучшую инвестиционную стратегию и диверсифицировать риски.

Доллар США, считающийся одной из самых стабильных валют в мире, является единственной валютой, на которой проводятся торги, позволяя защититься от девальвации нашей национальной валюты.

В Америке фондовый рынок работает давно и законодательная база защиты инвесторов надежна и отлажена. Инвесторы имеют прекрасную возможность приступить к инвестициям с небольших сумм и брать на себя акции известных компаний с мировым именем.

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