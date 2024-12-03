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От новичка к инвестору — как работает фондовый рынок

3 декабря 2024 18:01
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Фондовый рынок — как работает и почему США на вершине мира инвестиций
Телефон с отображением акций coinbase. Фото: Unsplash
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Для привлечения капитала компании по всему миру используют фондовый рынок. Они продают свои облигации и акции инвесторам, которые ищут новые инвестиции. Соответственно, инвесторы также получают прибыль.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что такое фондовый рынок и почему он так популярен в США.

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Что такое фондовый рынок

Фондовый рынок является финансовой площадкой, на которой заключаются сделки купли-продажи акций, облигаций и других ценных бумаг.

Субъектами являются продавцы и покупатели, как на биржах, так и выполняющие внебиржевую торговлю. Партнерство и конкуренция составляют основу рынка. Ценные бумаги включают:

  • облигации;
  • фьючерсы;
  • акции;
  • опционы;
  • паи биржевых фондов и т.д.

Фондовый рынок всегда работает по строгим стандартам, а его деятельность контролируют регуляторы. Благодаря этому прекращаются нарушения, среди которых могут быть мошенничество, манипуляционные ценообразования на активы и т.д.

Продавцы (эмитенты) акций или облигаций предлагают инвесторам купить определенное количество, чем привлекают средства для хозяйствования и его дальнейшего развития.

Инвестор, покупающий акции, может получить доход на разнице между ценой покупки и ценой продажи. Люди, верившие в успех компаний Apple, Facebook и Microsoft, получили возможность прилично заработать деньги. Некоторые акции приносят инвесторам дополнительную прибыль в виде дивидендов.

Покупка облигаций позволяет заработать на процентных ставках, размер которых нередко зависит от срока обращения облигаций. Этот инструмент способствует привлечению кредитных средств эмитентам. В Украине Министерство финансов выпускает облигации внутреннего госзайма.

Инвестор берет на себя определенные обязательства, покупая опционы и фьючерсы. К примеру, можно купить фьючерс, базовым активом которого являются акции компании Amazon, с обязанностью приобрести или выплатить курсовую разницу до заранее определенной даты. В день заключения сделки цена определяется. Если стоимость базового актива изменится в большую сторону к моменту выполнения фьючерса, разница станет прибылью инвестора. Если в меньшее, деньги потеряются.

Есть и дополнительные инструменты на фондовой бирже. Начинающим лучше использовать наиболее безопасные методы, например покупать облигации. Когда знание и опыт накопятся, можно переходить к торговле акциями, а затем и к производным финансовым инструментам, имеющим больший риск.

Чем обусловлена популярность фондового рынка в Америке

Американский фондовый рынок — самая большая и самая прогрессивная площадка для инвестиционной деятельности. Известность рынка обеспечена высоким уровнем капитализации, большим выбором инструментов и открытостью для инвесторов со всего мира.

Более 50% мирового биржевого оборота происходит на американском фондовом рынке. В нем представлено более 5000 акций и 2000 бумаг фондов ETF, происходящих из 9 секторов экономики.

Американский фондовый рынок состоит из 13 бирж. Крупнейшими из них являются электронная биржа NASDAQ и Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE):

  • NYSE является биржей с наибольшей капитализацией компаний. В этом месте торгуются "голубые фишки", акции наиболее стабильных и ликвидных компаний.
  • NASDAQ — это центр высокотехнологичных компаний. Это вторая электронная биржа по капитализации в мире после Нью-Йорка.

Индексы создаются для оценки состояния рынка и сравнения доходности определенных инвестиций. В общей сложности на фондовом рынке Соединенных Штатов существует примерно 1000 таких индексов. Из них наиболее известны:

  • Индекс Dow Jones — состоит из 30 крупнейших американских компаний. Он используется как один из способов оценки состояния экономики страны.
  • Индекс S&P 500 — состоит из ценных бумаг 500 наиболее ликвидных компаний в стране.
  • Индекс NYSE Composite — содержит акции более 2000 компаний в Соединенных Штатах и других странах.
  • Индекс NASDAQ Composite — состоит из финансовых инструментов и обыкновенных акций компаний, торгующих на одноименной бирже.
  • Индекс NASDAQ-100 — состоит из стоимости акций сто самых известных компаний на бирже.

На американской фондовой бирже сосредоточены тысячи акций разных компаний, фондов и индексов, что позволяет выбирать лучшую инвестиционную стратегию и диверсифицировать риски.

Доллар США, считающийся одной из самых стабильных валют в мире, является единственной валютой, на которой проводятся торги, позволяя защититься от девальвации нашей национальной валюты.

В Америке фондовый рынок работает давно и законодательная база защиты инвесторов надежна и отлажена. Инвесторы имеют прекрасную возможность приступить к инвестициям с небольших сумм и брать на себя акции известных компаний с мировым именем.

Напомним, у каждого гражданина Украины есть прекрасная возможность вложить свои свободные деньги в государственные облигации (ОВГЗ) и заработать на этом. Поскольку доход не облагается налогами, в отличие от банковских услуг, это лучший способ умножить свои деньги, чем вкладываться в депозиты.

Также мы писали, что на рынке недвижимости ликвидность квартиры зависит от того, соответствует ли жилье новым тенденциям и насколько удовлетворяет потребности клиентов. Объект, который предлагает многофункциональное внешнее пространство и удобную внутреннюю планировку, с большой вероятностью будет иметь спрос среди инвесторов.

США инвестиции биржа фондовый рынок акции облигации

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