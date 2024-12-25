Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Інвестиції arrow Какао б'є рекорди — як зростання цін випередило біткоїн arrow

Какао б'є рекорди — як зростання цін випередило біткоїн

25 грудня 2024 12:33
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Какао обігнало біткоїн і фондовий ринок — що відбувається з цінами
Шоколад. Фото: Pixabay
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Ймовірно, у 2024 році какао стане товаром із найбільшим приростом, випереджаючи фондовий ринок США та біткоїн. Ціни на основний інгредієнт шоколаду зросли більш ніж удвічі за рік і досягли рекордного рівня цього місяця.

Про це повідомляє MarketWatch.

Читайте також:

Як змінилися ціни на какао на ринку

Какао з постачанням у березні в п'ятницю, 20 грудня, встановилося на рівні 11 954 доларів за метричну тонну, що відповідає зростанню з початку року майже на 185%. Для порівняння, у той самий день біткоїн зріс майже на 128%, а індекс S&P 500 — на 25%, що робить цей рік для нього доволі блідим.

Сравнение роста стоимости какао и биткоина и биткоина
Порівняння зростання вартості какао і біткоїна. Фото: скриншот

Ситуація з какао суттєво не змінилася порівняно з початком року, адже несприятлива погода в Кот-д’Івуарі, головному регіоні-виробнику в Західній Африці, залишається ключовим фактором.

Поки погодні умови залишаються проблемними, очікується збільшення інвестицій у сектор м’яких товарів, включаючи какао.

Попередні дані в п'ятницю свідчать, що інші "м'які" товари — ті, які вирощуються, а не видобуваються, — демонструють найбільший приріст у 2024 році. Зокрема, йдеться про ф'ючерсні ціни на заморожений концентрований апельсиновий сік.

Як клімат вплинув на врожаї

Рекордно теплі океани у світі погіршили і без того нестабільну ситуацію з врожаями какао в Західній Африці. Ці регіони постраждали через два роки екстремальних погодних умов.

На початку року спостерігалося падіння цін на какао від квітневого максимуму до жовтневого мінімуму. Експерти пояснюють це сезонністю, адже збір урожаю зазвичай починається в жовтні. Коли почали надходити пропозиції врожаю 2024 року, ринок зіткнувся з реальністю меншого врожаю, що спричинило нові цінові максимуми цього місяця.

Ла-Нінья та перспективи

Зазвичай погода стає сприятливішою для врожаю какао під час явища Ла-Нінья — періодичного охолодження поверхні океану нижче кліматичної норми в екваторіальних регіонах. Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США в середині грудня заявило, що умови Ла-Нінья, найімовірніше, сформуються з листопада 2024 року до січня 2025 року.

18 грудня ціни досягли історичного внутрішньоденного максимуму в 12 931 долар.

Проте дехто вважає, що після різкого зростання цін можливий обвал. Однак проблеми з погодою в Західній Африці та сезонні тенденції можуть продовжити підвищення вартості. У передсвятковий період, коли попит на шоколад зростає, ціни на какао зазвичай теж підіймаються.

Нагадаємо, експерти стверджують, що до 2030 року вартість одного біткоїна може зрости до 1 млн доларів. Цьому може посприяти політика новообраного президента США Дональда Трампа.

Також ми писали, що в останні п'ять торгових днів року на ринку відбувається ралі Санта-Клауса. Воно може підняти вартість більшості цифрових активів до історичних максимумів.

товари інвестиції біткоін фондовий ринок ціни какао

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:08 Українська ППО відбила атаку РФ — скільки об'єктів було збито

Термінова новина

13:05 У Херсоні знову чутно вибухи

Text

13:00 Зеленський відреагував на ранкову атаку України — ефір День.LIVE

13:00 Українців закликали оновити дані у ПФУ — кого стосується

12:56 У моторошній аварії на Вінниччині загинули четверо людей

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

12:56 Мобілізація засуджених — нардепка пропонує спростити процес

Text

12:55 Вілкул відповів, яка ситуація з теплопостачанням у Кривому Розі

12:48 ЗСУ вдарили по пункту управління російських військ на Курщині

12:43 Небо проясниться ненадовго — прогноз погоди в Харкові на завтра

12:40 Російська ракета зранку залетіла на територію Молдови, — Санду

13:08 Українська ППО відбила атаку РФ — скільки об'єктів було збито

Термінова новина

13:05 У Херсоні знову чутно вибухи

13:00 Українців закликали оновити дані у ПФУ — кого стосується

12:56 У моторошній аварії на Вінниччині загинули четверо людей

12:56 Мобілізація засуджених — нардепка пропонує спростити процес

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

12:48 ЗСУ вдарили по пункту управління російських військ на Курщині

12:43 Небо проясниться ненадовго — прогноз погоди в Харкові на завтра

12:40 Російська ракета зранку залетіла на територію Молдови, — Санду

12:38 Ракета РФ над Румунією — у Міноборони країни відреагували

12:35 Пільги для УБД у 2025 році — на що розраховувати захисникам

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

21 грудня 2024

06:40 У ломбардах оновились тарифи — ціни на золото у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

Text

13:00 Зеленський відреагував на ранкову атаку України — ефір День.LIVE

Text

12:55 Вілкул відповів, яка ситуація з теплопостачанням у Кривому Розі

Text

12:36 Нардепка сказала, як за час війни змінилась кількість ФОПів

Text

10:44 Нардеп сказав, в якому стані енергосистема після атаки РФ

Text

10:24 Удар по багатоповерхівці в Кривому Розі — деталі від Вілкула

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:45 Атака на Кривий Ріг та новий мовний закон — ефір Ранок.LIVE

Text

00:19 "Мерседеси" замість "Запорожців" — генерал Кривонос про ленд-ліз

24 грудня 2024
Text

21:42 Скільки українців втратили кінцівки через війну — нардеп відповів

Text

17:50 Удар по Кривому Рогу та заява Орбана — ефір Вечір.LIVE

Text

13:56 Соболевський пояснив, чому на Херсонщині досі багато дітей

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні