Какао обігнало біткоїн і фондовий ринок — що відбувається з цінами

Шоколад. Фото: Pixabay

Ймовірно, у 2024 році какао стане товаром із найбільшим приростом, випереджаючи фондовий ринок США та біткоїн. Ціни на основний інгредієнт шоколаду зросли більш ніж удвічі за рік і досягли рекордного рівня цього місяця.

Про це повідомляє MarketWatch.

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Як змінилися ціни на какао на ринку

Какао з постачанням у березні в п'ятницю, 20 грудня, встановилося на рівні 11 954 доларів за метричну тонну, що відповідає зростанню з початку року майже на 185%. Для порівняння, у той самий день біткоїн зріс майже на 128%, а індекс S&P 500 — на 25%, що робить цей рік для нього доволі блідим.

Порівняння зростання вартості какао і біткоїна. Фото: скриншот

Ситуація з какао суттєво не змінилася порівняно з початком року, адже несприятлива погода в Кот-д’Івуарі, головному регіоні-виробнику в Західній Африці, залишається ключовим фактором.

Поки погодні умови залишаються проблемними, очікується збільшення інвестицій у сектор м’яких товарів, включаючи какао.

Попередні дані в п'ятницю свідчать, що інші "м'які" товари — ті, які вирощуються, а не видобуваються, — демонструють найбільший приріст у 2024 році. Зокрема, йдеться про ф'ючерсні ціни на заморожений концентрований апельсиновий сік.

Як клімат вплинув на врожаї

Рекордно теплі океани у світі погіршили і без того нестабільну ситуацію з врожаями какао в Західній Африці. Ці регіони постраждали через два роки екстремальних погодних умов.

На початку року спостерігалося падіння цін на какао від квітневого максимуму до жовтневого мінімуму. Експерти пояснюють це сезонністю, адже збір урожаю зазвичай починається в жовтні. Коли почали надходити пропозиції врожаю 2024 року, ринок зіткнувся з реальністю меншого врожаю, що спричинило нові цінові максимуми цього місяця.

Ла-Нінья та перспективи

Зазвичай погода стає сприятливішою для врожаю какао під час явища Ла-Нінья — періодичного охолодження поверхні океану нижче кліматичної норми в екваторіальних регіонах. Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США в середині грудня заявило, що умови Ла-Нінья, найімовірніше, сформуються з листопада 2024 року до січня 2025 року.

18 грудня ціни досягли історичного внутрішньоденного максимуму в 12 931 долар.

Проте дехто вважає, що після різкого зростання цін можливий обвал. Однак проблеми з погодою в Західній Африці та сезонні тенденції можуть продовжити підвищення вартості. У передсвятковий період, коли попит на шоколад зростає, ціни на какао зазвичай теж підіймаються.

Нагадаємо, експерти стверджують, що до 2030 року вартість одного біткоїна може зрости до 1 млн доларів. Цьому може посприяти політика новообраного президента США Дональда Трампа.

Також ми писали, що в останні п'ять торгових днів року на ринку відбувається ралі Санта-Клауса. Воно може підняти вартість більшості цифрових активів до історичних максимумів.