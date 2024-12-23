Біткоїн до 2030 року може сягнути 1 млн доларів — що сприятиме зростанню

Криптомонета Bitcoin. Фото: Pexels

Кеті Вуд, засновниця і генеральна директорка ARK Invest, підтвердила свій прогноз щодо того, що до 2030 року вартість біткоїна зросте до понад 1 млн доларів. Вона підкреслила, що через обмежену емісію у 21 млн монет, більшість із яких уже видобуто, біткоїн є унікальним активом.

Про це вона повідомила в ефірі Bloomberg Television.

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Вона стверджує, що флагманська криптомонета ринку перевершує золото за дефіцитністю, оскільки її пропозиція не може збільшитися навіть за умови зростання ціни. Таким чином, криптовалюта стає привабливим інвестиційним інструментом на довгострокову перспективу. Також експертка відзначила, що ключовими факторами для прискорення зростання у наступному році стануть ослаблення Дональдом Трампом регуляторного тиску та його прихильна політика.

Вона очікує, що адміністрація новообраного президента полегшить умови для бізнесу, що стимулюватиме інвестиції в технологічні стартапи та криптовалюту. Раніше адміністрація Джо Байдена гальмувала такі процеси регуляторними бар'єрами.

Також за словами Кеті Вуд, зняття обмежень сприятиме злиттю та поглинанню компаній, що зможе відкрити нові можливості для венчурних інвесторів і забезпечить приплив капіталу в інноваційні галузі.

У листопаді Вуд робила прогноз, що зміну регуляторного підходу в США може супроводжувати приплив інвестицій у криптовалютний сектор, що, у свою чергу, відкриє шлях до його стрімкого зростання в найближчі роки.

Нагадаємо, криптовалютний ринок готується до ралі Санта-Клауса. У цей час можуть піднятися в ціні більшість цифрових активів, в які варто вкластися вже зараз.

Також ми писали, що уряди країн світу мають резерви біткоїнів. Україна є одним з лідерів, посідаючи п'яте місце серед усіх країн.