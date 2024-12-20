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Золото чи біткоїн — яка інвестиція спрацює краще

20 грудня 2024 15:52
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Якби купили біткоїн 10 років тому — який зараз би вийшов прибуток
Криптомонета Bitcoin у візку з доларами. Фото: Pexels
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Якби хтось зробив інвестиції в біткоїн у 2014 році, то зараз вони зросли б майже у 270 разів. Такий приріст робить криптовалюту найприбутковішим фінансовим інструментом у сьогоденні.

Про це пише CoinGecko.

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Аналітики компанії повідомляють, що від початку року 1 BTC зріс на 129%, а за 10 років зростання становить 26 931%. Таким чином, криптовалюта обганяє всі традиційні фінансові інструменти, серед яких:

  • золото — 125,8% за 10 років;
  • нафта — 4,3%;
  • індекс S&P 500 — 193,3%;
  • 5-річні облігації США — 157,1%;
  • 10-річні облігації США — 86,8%.

Ще у 2014 році вартість однієї монети біткоїна становила близько 310 доларів, зараз ціна перевищує 100 000 доларів, а за останній місяць пікове значення доходило до 108 000 доларів.

Отже, якби ви вклали гроші у біткоїн 10 років тому, то змогли б заробити значні кошти. Купивши тоді та продавши зараз за курсом 93 859,58 долара станом на 20 грудня, то прибуток склав би:

  • у 2014 році (курс 368,22 долара) — 93 491,36 долара;
  • 2015 рік (курс 420,7 долара) — 93 438,88 долара;
  • 2016 рік (курс 977,14 долара) — 92 882,44 долара;
  • 2017 рік (курс 16 525 доларів) — 77 334,58 долара;
  • 2018 рік (курс 3 378 доларів) — 90 481,58 долара;
  • 2019 рік (курс 7 233 долари) — 86 626,58 долара;
  • 2020 рік (курс 23 308 доларів) — 70 551,58 долара;
  • 2021 рік (курс 48 936 доларів) — 44 923,58 долара;
  • 2022 рік (курс 16 816 доларів) — 77 043,58 долара;
  • 2023 рік (курс 49 290 доларів) — 44 569,58 долара.

У звіті також зазначається, що біткоїн перетворився на цифрове "золото", а також на важливу частину світової фінансової системи.

Біткоїн ніколи не пізно купувати 

Автор відомої книги "Багатий тато, бідний тато", підприємець та інвестор, заявив, що попри ціну біткоїна, ніколи не пізно почати купувати його.

Підприємець заявив, що мета першої криптовалюти — зробити всіх багатими, навіть тих, хто починає з запізненням. Він вимагав від людей відмовитися від жадібності.

Один з коментаторів написав, що у гонитві за швидким збагаченням багато людей починають торгівлю з кредитним плечем і фіксують збиток, замість того, щоб отримати прибуток.

Нагадаємо, уряди країн в усьому світі мають рекордні резерви біткоїнів. Україна також є лідером серед утримувачів криптовалюти.

Також ми писали, що вперше за всю історію біткоїн піднявся вище 100 000 доларів. Призначення Трампом кількох ентузіастів криптовалюти на керівні посади є однією з причин зростання на ринку.

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