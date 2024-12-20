Если бы купили биткоин 10 лет назад — какой бы сейчас получился доход

Криптомонета Bitcoin в тележке с долларами. Фото: Pexels

Если бы кто-то сделал инвестиции в биткоин в 2014 году, то сейчас они выросли бы почти в 270 раз. Такой прирост делает криптовалюту наиболее прибыльным финансовым инструментом в настоящем.

Об этом пишет CoinGecko.

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Аналитики компании сообщают, что с начала года 1 BTC вырос на 129%, а за 10 лет рост составляет 26 931%. Таким образом, криптовалюта обгоняет все традиционные финансовые инструменты, среди которых:

золото — 125,8% за 10 лет;

нефть — 4,3%;

индекс S&P 500 — 193,3%;

5-летние облигации США — 157,1%;

10-летние облигации США – 86,8%.

Еще в 2014 году стоимость одной монеты биткоина составляла около 310 долларов, сейчас цена превышает 100 000 долларов, а за последний месяц пиковое значение доходило до 108 000 долларов.

Если бы вы вложили деньги в биткоин 10 лет назад, то смогли бы заработать значительные средства. Купив тогда и продав сейчас по курсу 93 859,58 доллара по состоянию на 20 декабря, прибыль составила бы:

в 2014 году (курс 368,22 доллара) — 93 491,36 доллара;

2015 год (курс 420,7 доллара) — 93 438,88 доллара;

2016 год (курс 977,14 доллара) — 92 882,44 доллара;

2017 год (курс 16 525 долларов) — 77 334,58 доллара;

2018 год (курс 3 378 долларов) — 90 481,58 доллара;

2019 год (курс 7 233 доллара) — 86 626,58 доллара;

2020 год (курс 23 308 долларов) — 70 551,58 доллара;

2021 год (курс 48 936 долларов) — 44 923,58 доллара;

2022 год (курс 16 816 долларов) — 77 043,58 доллара;

2023 год (курс 49 290 долларов) — 44 569,58 доллара.

В отчете также отмечается, что биткоин превратился в цифровое "золото", а также в важную часть мировой финансовой системы.

Биткоин никогда не поздно покупать

Автор известной книги "Богатый папа, бедный папа", предприниматель и инвестор, заявил, что, несмотря на цену биткоина, никогда не поздно начать покупать его.

Q: IS IT TOO LATE Start buying BITCOIN?



A: NO. Красота Bitcoins дизайн является невероятным, чтобы завершить….



Bitcoin is designed to make everyone rich…. even those who start late. Just don't get greedy. – Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) December 19, 2024

Предприниматель заявил, что цель первой криптовалюты — сделать всех богатыми, даже начинающими с опозданием. Он потребовал от людей отказаться от алчности.

Один из комментаторов написал, что в погоне за быстрым обогащением многие начинают торговлю с кредитным плечом и фиксируют убыток, вместо того, чтобы получить прибыль.

Напомним, правительства стран по всему миру имеют рекордные резервы биткоинов. Украина также является лидером среди держателей криптовалюты.

Также мы писали, что впервые за всю историю биткоин поднялся выше 100 000 долларов. Назначение Трампом нескольких энтузиастов криптовалюты на руководящие должности является одной из причин роста на рынке.