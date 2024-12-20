Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Инвестиции arrow Золото или биткоин — какая инвестиция сработает лучше arrow

Золото или биткоин — какая инвестиция сработает лучше

20 декабря 2024 15:52
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Если бы купили биткоин 10 лет назад — какой бы сейчас получился доход
Криптомонета Bitcoin в тележке с долларами. Фото: Pexels
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Если бы кто-то сделал инвестиции в биткоин в 2014 году, то сейчас они выросли бы почти в 270 раз. Такой прирост делает криптовалюту наиболее прибыльным финансовым инструментом в настоящем.

Об этом пишет CoinGecko.

Читайте также:

Почему биткоин намного выгоднее других финансовых инструментов

Аналитики компании сообщают, что с начала года 1 BTC вырос на 129%, а за 10 лет рост составляет 26 931%. Таким образом, криптовалюта обгоняет все традиционные финансовые инструменты, среди которых:

  • золото — 125,8% за 10 лет;
  • нефть — 4,3%;
  • индекс S&P 500 — 193,3%;
  • 5-летние облигации США — 157,1%;
  • 10-летние облигации США – 86,8%.

Еще в 2014 году стоимость одной монеты биткоина составляла около 310 долларов, сейчас цена превышает 100 000 долларов, а за последний месяц пиковое значение доходило до 108 000 долларов.

Если бы вы вложили деньги в биткоин 10 лет назад, то смогли бы заработать значительные средства. Купив тогда и продав сейчас по курсу 93 859,58 доллара по состоянию на 20 декабря, прибыль составила бы:

  • в 2014 году (курс 368,22 доллара) — 93 491,36 доллара;
  • 2015 год (курс 420,7 доллара) — 93 438,88 доллара;
  • 2016 год (курс 977,14 доллара) — 92 882,44 доллара;
  • 2017 год (курс 16 525 долларов) — 77 334,58 доллара;
  • 2018 год (курс 3 378 долларов) — 90 481,58 доллара;
  • 2019 год (курс 7 233 доллара) — 86 626,58 доллара;
  • 2020 год (курс 23 308 долларов) — 70 551,58 доллара;
  • 2021 год (курс 48 936 долларов) — 44 923,58 доллара;
  • 2022 год (курс 16 816 долларов) — 77 043,58 доллара;
  • 2023 год (курс 49 290 долларов) — 44 569,58 доллара.

В отчете также отмечается, что биткоин превратился в цифровое "золото", а также в важную часть мировой финансовой системы.

Биткоин никогда не поздно покупать

Автор известной книги "Богатый папа, бедный папа", предприниматель и инвестор, заявил, что, несмотря на цену биткоина, никогда не поздно начать покупать его.

Предприниматель заявил, что цель первой криптовалюты — сделать всех богатыми, даже начинающими с опозданием. Он потребовал от людей отказаться от алчности.

Один из комментаторов написал, что в погоне за быстрым обогащением многие начинают торговлю с кредитным плечом и фиксируют убыток, вместо того, чтобы получить прибыль.

Напомним, правительства стран по всему миру имеют рекордные резервы биткоинов. Украина также является лидером среди держателей криптовалюты.

Также мы писали, что впервые за всю историю биткоин поднялся выше 100 000 долларов. Назначение Трампом нескольких энтузиастов криптовалюты на руководящие должности является одной из причин роста на рынке.

инвестиции биткоин криптовалюта золото прибыль криптовалютный рынок

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:56 Результат может поразить — сколько должен стоить настоящий борщ

16:42 Шольц планирует поездку в Россию с мирной миссией, — СМИ

16:25 Фицо призвал Украину не перекрывать транзит газа из России

16:20 Демобилизация военных — в МО прокомментировали возможность

16:17 Атака РФ — пострадал центр реабилитации бизнесмена из Одессы

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

16:12 Минобороны объявило конкурс на руководящие должности — детали

16:03 В Украине изменят условия поступления в магистратуру — детали

15:52 Золото или биткоин — какая инвестиция сработает лучше

15:50 Запрет фейерверков во время войны — как наказывают нарушителей

15:49 Вышли в свет мемуары Залужного — о чем он рассказал

16:56 Результат может поразить — сколько должен стоить настоящий борщ

16:42 Шольц планирует поездку в Россию с мирной миссией, — СМИ

16:25 Фицо призвал Украину не перекрывать транзит газа из России

16:20 Демобилизация военных — в МО прокомментировали возможность

16:17 Атака РФ — пострадал центр реабилитации бизнесмена из Одессы

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

16:12 Минобороны объявило конкурс на руководящие должности — детали

16:03 В Украине изменят условия поступления в магистратуру — детали

15:52 Золото или биткоин — какая инвестиция сработает лучше

15:50 Запрет фейерверков во время войны — как наказывают нарушителей

15:49 Вышли в свет мемуары Залужного — о чем он рассказал

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

Text

15:40 Эксперт объяснил, о чем свидетельствуют кибератаки на госреестры

Text

14:32 Айвазовская поставила под вопрос электронные выборы в Украине

Text

13:00 Трамп встретится с Путиным — эфир День.LIVE

Text

10:16 Удар по Киеву — Шаманов рассказал о погибшем и разрушениях

Text

08:30 Зеленский жестко унизил Путина — эфир Ранок.LIVE

19 декабря 2024
Text

19:51 Эксперт спрогнозировал резкий скачок цен на мясо, молоко и овощи

Text

17:50 Зеленский сделал заявление о прекращении огня — эфир Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк объяснил, при каких условиях проведут выборы в Украине

Text

13:00 Зеленский согласился на миротворцев в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:51 Войцеховский объяснил, почему онлайн-выборы в Украине невозможны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине

7 декабря 2024

06:58Президентская тысяча — кто во Львове подал заявку на выплату