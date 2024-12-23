Биткоин к 2030 году может достичь 1 млн долларов — что будет способствовать росту

Криптомонета Bitcoin. Фото: Pexels

Кэти Вуд, основательница и генеральный директор ARK Invest, подтвердила свой прогноз относительно того, что к 2030 году стоимость биткоина вырастет до более чем 1 млн долларов. Она подчеркнула, что из-за ограниченной эмиссии в 21 млн монет, большинство из которых уже добыто, биткоин является уникальным активом.

Об этом она сообщила в эфире Bloomberg Television.

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Она утверждает, что флагманская криптомонета рынка превосходит золото по дефицитности, поскольку ее предложение не может увеличиться даже при росте цены. Таким образом, криптовалюта становится привлекательным инвестиционным инструментом на долгосрочную перспективу. Также эксперт отметила, что ключевыми факторами для ускорения роста в следующем году станут ослабление Дональдом Трампом регуляторного давления и его благосклонная политика.

Она ожидает, что администрация новоизбранного президента облегчит условия для бизнеса, что будет стимулировать инвестиции в технологические стартапы и криптовалюту. Ранее администрация Джо Байдена тормозила подобные процессы регуляторными барьерами.

Также, по словам Кэти Вуд, снятие ограничений будет способствовать слиянию и поглощению компаний, что сможет открыть новые возможности для венчурных инвесторов и обеспечит приток капитала в инновационные отрасли.

В ноябре Вуд прогнозировала, что изменение регуляторного подхода в США может сопровождать приток инвестиций в криптовалютный сектор, что, в свою очередь, откроет путь к его стремительному росту в ближайшие годы.

Напомним, криптовалютный рынок готовится к ралли Санта-Клауса. В настоящее время могут подняться в цене большинство цифровых активов, в которые следует вложиться уже сейчас.

Также мы писали, что правительства стран мира имеют резервы биткоинов. Украина является одним из лидеров, занимая пятое место среди всех стран.