Криптовалюта, яку варто розглянути перед ралі Санта-Клауса — 3 найкращі варіанти

Чоловік працює за ноутбуком. Фото: Pexels

Ринок криптовалют готується до відомого ралі Санта-Клауса, яке відбувається в останні п'ять торгових днів року та перші два дні нового року. Воно має здатність підняти більшість цифрових активів до багаторічних або історичних максимумів. Багато альткоїнів можуть наслідувати ріст біткоїна, який вже досяг рекордного рівня.

Про це пише CoinGape.

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Які криптовалюти варто розглянути напередодні ралі Санта-Клауса

Серед найпопулярніших криптовалют, які варто купити напередодні ралі Санта-Клауса, є Ondo Finance (ONDO), Ethena (ENA) і DexBoss (DEBO).

Ondo Finance (ONDO)

Ondo Finance є хорошою криптовалютою для купівлі та утримання через підвищення ціни. Зростання попиту на активи Real World Asset Tokenization було основною причиною зростання вартості. Обсяг заблокованих коштів підскочив до більш ніж 613 млн доларів.

Згідно з денним графіком, токен ONDO сформував фігуру "чашка з ручкою" і вже перевищив верхню межу на рівні 1,4840 долара. Крім того, він залишився вище точки розвороту ліній математики Мюррея на рівні 1,90 долара. Зважаючи на глибину проблеми, можна припустити, що токен ONDO зросте до 2,53 долара.

Криптовалюта Ondo Finance зросла у ціні. Фото: CoinGape

Падіння нижче верхньої межі торгового діапазону на рівні 1,8 долара зробить бичачий прогноз недійсним і вкаже на подальше зниження, можливо, до верхньої межі чашки на рівні 1,4840 долара.

Ethena (ENA)

Цього року Ethena є однією з найкращих криптовалют для інвестування. В понеділок, 16 грудня, монета зросла з мінімуму в 0,1933 долара у вересні до 1,3 долара. Зараз актив торгується по 0,9 долара.

Зростання посилилося після того, як World Liberty Finance (WLFI) — фонд Дональда Трампа — придбав більше монет, що призвело до зростання загальної вартості USDe до понад 6 млрд доларів вперше в історії. Через його 27% прибутковість інвестори вкладають кошти в USDe. Це більше, ніж у більшості активів.

Динаміка цін на криптовалюту Ethena. Фото: CoinGape

Ціна Ethena знаходиться в процесі формування фігури "чашки з ручкою", верхня сторона якої становить 1,5216 долара. Модель C&H є однією з найбільш бичачих моделей продовження. Таким чином, початкова ціль для ENA — максимум за рік до поточної дати в 1,5216 долара. Рух вище цього рівня приведе ціль до 2,7685 долара. Цю ціль ідентифікують шляхом вимірювання глибини чашки, а потім екстраполяції її з верхньої сторони.

DexBoss (DEBO)

DexBoss, яка у майбутньому стане мережею DEX, зараз знаходиться на етапі перепродажу та є однією з найкращих криптовалют для покупки та зберігання наприкінці цього року.

Зараз монета торгується за 0,01 долара, а потім буде перерахована по 0,050 долара, що приблизно на 400% вище поточного рівня.

Нагадаємо, що у 2014 році вартість біткоїна становила 310 доларів. Якби хтось інвестував тоді свої гроші у монету, то цього року він примножив би їх у 270 разів.

Також ми писали, що уряди країн мають свої резерви криптовалюти. Україна є одним з лідерів утримувачів біткоїнів, посідаючи п'яте місце.