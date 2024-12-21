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Праздничный рост крипторынка — какие 3 монеты стоит рассмотреть

21 декабря 2024 16:55
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Криптовалюта, которую стоит рассмотреть перед ралли Санта-Клауса — 3 лучших варианта
Мужчина работает за ноутбуком. Фото: Pexels
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Рынок криптовалют готовится к известному ралли Санта-Клауса, которое проходит в последние пять торговых дней года и первые два дня нового года. Оно способно поднять большинство цифровых активов до многолетних или исторических максимумов. Многие альтокины могут подражать росту биткоина, который уже достиг рекордного уровня.

Об этом пишет CoinGape.

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Какие криптовалюты стоит рассмотреть накануне ралли Санта-Клауса

Среди самых популярных криптовалют, которые стоит купить накануне ралли Санта-Клауса, являются Ondo Finance (ONDO), Ethena (ENA) и DexBoss (DEBO).

Ondo Finance (ONDO)

Ondo Finance является хорошей криптовалютой для покупки и удержания из-за повышения цены. Рост спроса на активы Real World Asset Tokenization являлся основной причиной роста стоимости. Объем заблокированных средств подскочил до более 613 млн долларов.

Согласно дневному графику, токен ONDO сформировал фигуру "чашка с ручкой" и уже превысил верхний предел на уровне 1,4840 доллара. Кроме того, он остался выше точки разворота линий математики Мюррея на уровне 1,90 доллара. Учитывая глубину проблемы, можно предположить, что токен ONDO вырастет до 2,53 доллара.

Криптовалюта Ondo Finance
Криптовалюта Ondo Finance выросла в цене. Фото: CoinGape

Падение ниже верхнего предела торгового диапазона на уровне 1,8 доллара сделает бычий прогноз недействительным и укажет на дальнейшее снижение, возможно, до верхнего предела чашки на уровне 1,4840 доллара.

Ethena (ENA)

В этом году Ethena является одной из лучших криптовалют для инвестирования. В понедельник, 16 декабря, монета выросла с минимума в 0,1933 доллара в сентябре до 1,3 доллара. Сейчас актив торгуется по 0,9 доллара.

Рост усилился после того, как World Liberty Finance (WLFI) — фонд Дональда Трампа — приобрел больше монет, что привело к росту общей стоимости USDe до более чем 6 млрд долларов впервые в истории. Из-за его 27% доходности инвесторы вкладывают средства в USDe. Это больше, чем у большинства активов.

Криптовалюта Ethena
Динамика цен на криптовалюту Ethena. Фото: CoinGape

Цена Ethena находится в процессе формирования фигуры "чашки с ручкой", верхняя сторона которой составляет 1,5216 доллара. Модель C&H является одной из самых бычьих моделей продолжения. Таким образом, начальная цель для ENA — максимум за год до текущей даты в 1,5216 доллара. Движение выше этого уровня приведет цель к 2,7685 доллара. Эту цель идентифицируют путем измерения глубины чашки, а затем экстраполяции ее с верхней стороны.

DexBoss (DEBO)

DexBoss, которая в будущем станет сетью DEX, сейчас находится на этапе перепродажи и является одной из лучших криптовалют для покупки и хранения в конце этого года.

Сейчас монета торгуется за 0,01 доллара, а затем будет перечислена по 0,050 доллара, что примерно на 400% выше текущего уровня.

Напомним, что в 2014 году стоимость биткоина составляла 310 долларов. Если бы кто-то инвестировал тогда свои деньги в монету, то в этом году он приумножил бы их в 270 раз.

Также мы писали, что правительства стран имеют свои резервы криптовалюты. Украина является одним из лидеров держателей биткоинов, занимая пятое место.

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