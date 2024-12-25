Какао обогнало биткоин и фондовый рынок — что происходит с ценами

Шоколад. Фото: Pixabay

Вероятно, в 2024 году какао станет товаром с наибольшим приростом, опережая фондовый рынок США и биткоин. Цены на основной ингредиент шоколада выросли более чем в два раза за год и достигли рекордного уровня в этом месяце.

Об этом сообщает MarketWatch.

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Как изменились цены на какао на рынке

Какао с поставками в марте в пятницу, 20 декабря, установилось на уровне 11 954 долларов за метрическую тонну, что соответствует росту с начала года почти на 185%. Для сравнения, в этот же день биткоин вырос почти на 128%, а индекс S&P 500 — на 25%, что делает этот год для него довольно бледным.

Сравнение роста стоимости какао и биткоина. Фото: скриншот

Ситуация с какао существенно не изменилась по сравнению с началом года, ведь неблагоприятная погода в Кот-д'Ивуаре, главном регионе-производителе в Западной Африке, остается ключевым фактором.

Пока погодные условия остаются проблемными, ожидается увеличение инвестиций в сектор мягких товаров, включая какао.

Предварительные данные в пятницу свидетельствуют, что другие "мягкие" товары — выращиваемые, а не добываемые — демонстрируют наибольший прирост в 2024 году. В частности, речь идет о фьючерсных ценах на замороженный концентрированный апельсиновый сок.

Как климат повлиял на урожаи

Рекордно теплые океаны в мире усугубили и без того нестабильную ситуацию с урожаями какао в Западной Африке. Эти регионы пострадали спустя два года экстремальных погодных условий.

В начале года наблюдалось падение цен на какао от апрельского максимума до октябрьского минимума. Эксперты объясняют это сезонностью, ведь сбор урожая обычно начинается в октябре. Когда начали поступать предложения урожая 2024 года, рынок столкнулся с реальностью меньшего урожая, что повлекло за собой новые ценовые максимумы в этом месяце.

Ла-Нинья и перспективы

Обычно погода становится более благоприятной для урожая какао во время явления Ла-Нинья — периодического охлаждения поверхности океана ниже климатической нормы в экваториальных регионах. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США в середине декабря заявило, что условия Ла-Нинья, вероятнее всего, сформируются с ноября 2024 года по январь 2025 года.

18 декабря цены достигли исторического внутридневного максимума в 12 931 доллар.

Однако некоторые считают, что после резкого роста цен возможен обвал. Тем не менее проблемы с погодой в Западной Африке и сезонные тенденции могут продолжить повышение стоимости. В предпраздничный период, когда спрос на шоколад растет, цены на какао обычно тоже поднимаются.

Напомним, эксперты утверждают, что к 2030 году стоимость одного биткоина может вырасти до 1 млн долларов. Этому может помочь политика новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Также мы писали, что в последние пять торговых дней года на рынке происходит ралли Санта-Клауса. Оно может поднять стоимость большинства цифровых активов до исторических максимумов.