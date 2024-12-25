Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Инвестиции arrow Какао бьет рекорды — как рост цен опередил биткоин arrow

Какао бьет рекорды — как рост цен опередил биткоин

25 декабря 2024 12:33
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Какао обогнало биткоин и фондовый рынок — что происходит с ценами
Шоколад. Фото: Pixabay
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Вероятно, в 2024 году какао станет товаром с наибольшим приростом, опережая фондовый рынок США и биткоин. Цены на основной ингредиент шоколада выросли более чем в два раза за год и достигли рекордного уровня в этом месяце.

Об этом сообщает MarketWatch.

Читайте также:

Как изменились цены на какао на рынке

Какао с поставками в марте в пятницу, 20 декабря, установилось на уровне 11 954 долларов за метрическую тонну, что соответствует росту с начала года почти на 185%. Для сравнения, в этот же день биткоин вырос почти на 128%, а индекс S&P 500 — на 25%, что делает этот год для него довольно бледным.

Сравнение роста стоимости какао и биткоина и биткоина
Сравнение роста стоимости какао и биткоина. Фото: скриншот

Ситуация с какао существенно не изменилась по сравнению с началом года, ведь неблагоприятная погода в Кот-д'Ивуаре, главном регионе-производителе в Западной Африке, остается ключевым фактором.

Пока погодные условия остаются проблемными, ожидается увеличение инвестиций в сектор мягких товаров, включая какао.

Предварительные данные в пятницу свидетельствуют, что другие "мягкие" товары — выращиваемые, а не добываемые — демонстрируют наибольший прирост в 2024 году. В частности, речь идет о фьючерсных ценах на замороженный концентрированный апельсиновый сок.

Как климат повлиял на урожаи

Рекордно теплые океаны в мире усугубили и без того нестабильную ситуацию с урожаями какао в Западной Африке. Эти регионы пострадали спустя два года экстремальных погодных условий.

В начале года наблюдалось падение цен на какао от апрельского максимума до октябрьского минимума. Эксперты объясняют это сезонностью, ведь сбор урожая обычно начинается в октябре. Когда начали поступать предложения урожая 2024 года, рынок столкнулся с реальностью меньшего урожая, что повлекло за собой новые ценовые максимумы в этом месяце.

Ла-Нинья и перспективы

Обычно погода становится более благоприятной для урожая какао во время явления Ла-Нинья — периодического охлаждения поверхности океана ниже климатической нормы в экваториальных регионах. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США в середине декабря заявило, что условия Ла-Нинья, вероятнее всего, сформируются с ноября 2024 года по январь 2025 года.

18 декабря цены достигли исторического внутридневного максимума в 12 931 доллар.

Однако некоторые считают, что после резкого роста цен возможен обвал. Тем не менее проблемы с погодой в Западной Африке и сезонные тенденции могут продолжить повышение стоимости. В предпраздничный период, когда спрос на шоколад растет, цены на какао обычно тоже поднимаются.

Напомним, эксперты утверждают, что к 2030 году стоимость одного биткоина может вырасти до 1 млн долларов. Этому может помочь политика новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Также мы писали, что в последние пять торговых дней года на рынке происходит ралли Санта-Клауса. Оно может поднять стоимость большинства цифровых активов до исторических максимумов.

товары инвестиции биткоин фондовый рынок цены какао

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:41 Ермак встретился с новым послом Китая — о чем говорили

Text

13:39 Нардеп высказалась о деле экс-руководителя киевского метро

13:35 Рождественский террор — Сибига отреагировал на обстрел

13:30 В Украине действуют ограничения света — детали от Укрэнерго

13:29 У одесского экс-военкома Борисова отобрали виллу в Испании

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

13:29 Израиль перехватил ракету хуситов — есть раненые

13:17 Бойцы 3-й ОШБр уничтожили объекты врага на Харьковщине — видео

13:15 В Крыму в боевую готовность привели "Панцирь-С1" — в чем причина

13:11 Ракетный удар по Харькову — без света полмиллиона человек

13:09 В Украине переписали курс на Рождество — что случилось с долларом

13:41 Ермак встретился с новым послом Китая — о чем говорили

13:35 Рождественский террор — Сибига отреагировал на обстрел

13:30 В Украине действуют ограничения света — детали от Укрэнерго

13:29 У одесского экс-военкома Борисова отобрали виллу в Испании

13:29 Израиль перехватил ракету хуситов — есть раненые

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

13:17 Бойцы 3-й ОШБр уничтожили объекты врага на Харьковщине — видео

13:15 В Крыму в боевую готовность привели "Панцирь-С1" — в чем причина

13:11 Ракетный удар по Харькову — без света полмиллиона человек

13:09 В Украине переписали курс на Рождество — что случилось с долларом

13:08 Украинская ПВО отразила атаку РФ — сколько объектов было сбито

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

21 декабря 2024

06:40 В ломбардах обновились тарифы — цены на золото в декабре

20 декабря 2024

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

Text

13:39 Нардеп высказалась о деле экс-руководителя киевского метро

Text

13:00 Зеленский отреагировал на утреннюю атаку Украины — эфир День.LIVE

Text

12:55 Вилкул ответил, какая ситуация с теплоснабжением в Кривом Роге

Text

12:36 Нардепка сказала, как за время войны изменилось количество ФЛПов

Text

10:44 Нардеп сказал, в каком состоянии энергосистема после атаки РФ

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

10:24 Удар по многоэтажке в Кривом Роге — детали от Вилкула

Text

08:45 Атака на Кривой Рог и новый языковой закон — эфир Ранок.LIVE

Text

00:19 "Мерседесы" вместо "Запорожцев" — генерал Кривонос о ленд-лизе

24 декабря 2024
Text

21:42 Сколько украинцев потеряли конечности из-за войны — ответ нардепа

Text

17:50 Удар по Кривому Рогу и заявление Орбана — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине